«Даллас» набрал 30 очков в 1-й половине стартового матча с «Клипперс». Это антирекорд клуба в плей-офф
«Даллас» набрал 30 очков в 1-й половине стартового матча с «Клипперс» (97:109, 0-1).
Данный показатель является антирекордом техасского клуба в плей-офф НБА.
Во второй четверти «Мэверикс» набрали 8 очков – худший результат команды в нынешнем сезоне.
Лидеры «Далласа» Лука Дончич и Кайри Ирвинг реализовали 5 из 19 с игры на пару по итогам первых 24 минут.
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Десять, не больше. И пара подборов.
Дальше будет однозначно сложнее - Даллас 100 % не будет так плохо бросать в каждом матче. С другой стороны и у самих Клипперс Джордж мог сыграть гораздо лучше и Норман Пауэлл провалился.
Мне не понятна ситуация, когда Дончич садится на лавку, а мяч не разыгрывает Кайри. У остальных игроков Далласа просто нет никакой мысли и они тупо разбазаривают мячи, поэтому у Кайри -9, а у Дончича +3, хотя основной косяк весит на словенце. Когда Дончича на поляне нет, мяч в 3 из 4 случаев должен быть у Кайри, потому что его опекают двое, а остальные должны реализовывать свободное пространство.
Не скажу, что Клиперс непроходимы, 50% трех у них залетать не будет всегда, но вот у Далласа кроме двух игроков ( иногда и не одного) больше никого нет, дальше пустота. И эта проблема идет из регулярки, когда привыкли, что один игрок, иногда двое, делают результат. В плове так далеко не пройдешь. Буду рад ошибиться.