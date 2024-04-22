«Даллас» набрал 30 очков в 1-й половине стартового матча с «Клипперс». Это антирекорд клуба в плей-офф

«Даллас» набрал 30 очков в 1-й половине стартового матча с «Клипперс» (97:109, 0-1).

Данный показатель является антирекордом техасского клуба в плей-офф .

Во второй четверти «Мэверикс» набрали 8 очков – худший результат команды в нынешнем сезоне.

Лидеры « » и реализовали 5 из 19 с игры на пару по итогам первых 24 минут.