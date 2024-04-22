«Даллас» набрал 30 очков в 1-й половине стартового матча с «Клипперс». Это антирекорд клуба в плей-офф

Теги Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

«Даллас» набрал 30 очков в 1-й половине стартового матча с «Клипперс» (97:109, 0-1).

Данный показатель является антирекордом техасского клуба в плей-офф НБА.

Во второй четверти «Мэверикс» набрали 8 очков – худший результат команды в нынешнем сезоне.

Лидеры «Далласа» Лука Дончич и Кайри Ирвинг реализовали 5 из 19 с игры на пару по итогам первых 24 минут.

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13 комментариев
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Позорный матч…видимо думали Кавая нет лёгкая прогулка будет в итоге парусники просто разорвали бродяг, по другому не скажешь Гэффорда вообще было не узнать…Клипперс достойно смотрелись всех поклонников парусников с закономерной победой
+29
-6
+23
Ответ DirkMavs
Позорный матч…видимо думали Кавая нет лёгкая прогулка будет в итоге парусники просто разорвали бродяг, по другому не скажешь Гэффорда вообще было не узнать…Клипперс достойно смотрелись всех поклонников парусников с закономерной победой
Разберитесь с точками и запятыми. Весьма полезная штука и приятная глазу.
+22
-1
+21
True MVPs:

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+14
0
+14
Ответ Лиллард унижатель!
Всей командой меньше чем один Лиллард за половину накидал Индиане
Индиане кто угодно накидает, одна из худших команд в защите, 27 место по пропущенным очкам в лиге. Даже моя бабушка двадцатку им закидывает, и это в 70 лет!
+12
0
+12
Ответ Rublev
Индиане кто угодно накидает, одна из худших команд в защите, 27 место по пропущенным очкам в лиге. Даже моя бабушка двадцатку им закидывает, и это в 70 лет!
Да не гони, как твоя бабушка может накидать двадцатку здоровенным мужикам из НБА?
Десять, не больше. И пара подборов.
+8
-1
+7
Честно сказать, очень удивился как уверенно Клипперс победили. Зубац очень порадовал.
Дальше будет однозначно сложнее - Даллас 100 % не будет так плохо бросать в каждом матче. С другой стороны и у самих Клипперс Джордж мог сыграть гораздо лучше и Норман Пауэлл провалился.
+6
0
+6
Читал чей-то обзор данной серии, и там говорилось о сильном щите и быстрой атаке Далласа. Щита - ноль, трое проигрывали мяч одному. Зубац вообще никого не замечал. В быстрой атаке не могли разобраться, до щита не доносили. Автор новости пытался свалить вину за первую половину и на Ирвинга, но из 19 бросков на двоих 2/3 это броски в молоко Дончича. Вина Ирвинга в поражении есть, но основная лежит на Дончиче. Те 22 очка, что он набрал во второй половине, это когда Клиперс просто держали разницу в 20 очей, а в 4 четверти вообще особо не напрягались.
Мне не понятна ситуация, когда Дончич садится на лавку, а мяч не разыгрывает Кайри. У остальных игроков Далласа просто нет никакой мысли и они тупо разбазаривают мячи, поэтому у Кайри -9, а у Дончича +3, хотя основной косяк весит на словенце. Когда Дончича на поляне нет, мяч в 3 из 4 случаев должен быть у Кайри, потому что его опекают двое, а остальные должны реализовывать свободное пространство.
Не скажу, что Клиперс непроходимы, 50% трех у них залетать не будет всегда, но вот у Далласа кроме двух игроков ( иногда и не одного) больше никого нет, дальше пустота. И эта проблема идет из регулярки, когда привыкли, что один игрок, иногда двое, делают результат. В плове так далеко не пройдешь. Буду рад ошибиться.
+6
0
+6
Ответ jabbar
Общий счет вроде неплохой, а по самой игре безнадега. Будем надеяться, что в следующей игре за ум возьмутся.
Я бы не сказал, что безнадега. Весь Даллас не мог ничего забить, бывает, при этом у Клипперс трехи полетели. В целом вполне равная должна быть серия
+3
0
+3
В этой серии даже 2-0 и 3-2 не гарантия победы. Будут и взлеты и провалы. Смотрим, наблюдаем
+2
0
+2
Общий счет вроде неплохой, а по самой игре безнадега. Будем надеяться, что в следующей игре за ум возьмутся.
+2
0
+2
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