Лука Дончич о прогрессе «Далласа» после поражения от «Клипперс» в плей-офф-2021: «Теперь у нас есть Кайри Ирвинг»

Лука Дончич рассказал о прогрессе «Далласа» после поражения от «Клипперс» 2021-м.

В 2020 и 2021 годах « » побеждали «Мэверикс» в 1-м раунде плей-офф (4-2 и 4-3), когда словенец был единственной суперзвездой в составе техасцев.

«Сейчас у нас есть .

Вся команда стала другой. Мы играем как единое целое, у нас неплохо получается. Но и у «Клипперс» отличная команда. Очень талантливый состав, так что в каждом матче будет очень непросто», – заявил .