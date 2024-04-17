Лука Дончич о прогрессе «Далласа» после поражения от «Клипперс» в плей-офф-2021: «Теперь у нас есть Кайри Ирвинг»

Теги Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич рассказал о прогрессе «Далласа» после поражения от «Клипперс» 2021-м.

В 2020 и 2021 годах «Клипперс» побеждали «Мэверикс» в 1-м раунде плей-офф (4-2 и 4-3), когда словенец был единственной суперзвездой в составе техасцев.

«Сейчас у нас есть Кайри Ирвинг.

Вся команда стала другой. Мы играем как единое целое, у нас неплохо получается. Но и у «Клипперс» отличная команда. Очень талантливый состав, так что в каждом матче будет очень непросто», – заявил Дончич.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Даллас в этом году может далеко зайти в ПО, хорошо что команда сыгралась во второй половине сезона и видно что атмосфера в раздевалке отличная. Возможно в этом ПО у Луки появится ещё один сын)
+22
-5
+17
Пример Ирвинга в Далласе показывает, как важны человеческие отношения в коллективе и к игрокам со стороны руководства.
Сколько тут было стенаний на тему того, что Кайри токсичный и разрушит атмосферу в команде. Как итог полного доверия к нему в клубе-Лука чуть ли не братается с Ирвингом, коллектив в восторге от совместной игры
+18
-4
+14
Удачи конечно любимому Далласу…Клипперс непростой соперник, там хватает достойных парней…но что радует,прямо сейчас бродяги в оптимальной форме,наконец-то появился свой Тайсон Чендлер на замену есть вполне неплохой большой Лайвли…вообщем кровь из носу Далласу полный вперёд
+14
-3
+11
Ответ Грейди Дик Грейди Дика
Пример Ирвинга в Далласе показывает, как важны человеческие отношения в коллективе и к игрокам со стороны руководства. Сколько тут было стенаний на тему того, что Кайри токсичный и разрушит атмосферу в команде. Как итог полного доверия к нему в клубе-Лука чуть ли не братается с Ирвингом, коллектив в восторге от совместной игры
Ещё не вечер
+14
-6
+8
Ответ boller_73
Даллас в этом году может далеко зайти в ПО, хорошо что команда сыгралась во второй половине сезона и видно что атмосфера в раздевалке отличная. Возможно в этом ПО у Луки появится ещё один сын)
тут надо не забывать, чтобы самого не усыновили
+7
-1
+6
Ответ boller_73
Даллас в этом году может далеко зайти в ПО, хорошо что команда сыгралась во второй половине сезона и видно что атмосфера в раздевалке отличная. Возможно в этом ПО у Луки появится ещё один сын)
Зеленый и молодой Лука уже возил Кавая и Джорджа тогда, сейчас это будет ещё отчетливее видно
+5
-1
+4
А в Клипперс появился ещё один игрок, который в важных матчах плей офф превращается в кирпичный завод
+5
-2
+3
интересное противостояние...только бы без травм...
+2
0
+2
ждём рубку, наконец то по
+1
0
+1
Не уверен начет Кайри. Уж больно часто его прижимали в ПО в последние годы

Будем верить что геройства Луки раскроют ему достаточно пространства для трюков
+1
-1
0
Ответ Грейди Дик Грейди Дика
Пример Ирвинга в Далласе показывает, как важны человеческие отношения в коллективе и к игрокам со стороны руководства. Сколько тут было стенаний на тему того, что Кайри токсичный и разрушит атмосферу в команде. Как итог полного доверия к нему в клубе-Лука чуть ли не братается с Ирвингом, коллектив в восторге от совместной игры
Надо ждать серию. Может после проигрыша он вспомнит про своих дружков инопланетян)
+4
-4
0
Ответ <Inter>
А в Клипперс появился ещё один игрок, который в важных матчах плей офф превращается в кирпичный завод
Справедливости ради стоит сказать, что в прошлом ПО против Бостона тащил, но по классике исчез в 7 матче
0
0
0
Ответ DirkMavs
Удачи конечно любимому Далласу…Клипперс непростой соперник, там хватает достойных парней…но что радует,прямо сейчас бродяги в оптимальной форме,наконец-то появился свой Тайсон Чендлер на замену есть вполне неплохой большой Лайвли…вообщем кровь из носу Далласу полный вперёд
Первый сезон Луки где у него качественный фронкорт, Клевер и Пауэлл не тянули серьезный уровень как игроки ротации с банки да. Вот только на западе каждая команда может попасть в финал нба кроме пеликанов (Си Джей якорь) Менто (Нет Монка, трейдить Хертера)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий