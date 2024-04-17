Лука Дончич о прогрессе «Далласа» после поражения от «Клипперс» в плей-офф-2021: «Теперь у нас есть Кайри Ирвинг»
Лука Дончич рассказал о прогрессе «Далласа» после поражения от «Клипперс» 2021-м.
В 2020 и 2021 годах «Клипперс» побеждали «Мэверикс» в 1-м раунде плей-офф (4-2 и 4-3), когда словенец был единственной суперзвездой в составе техасцев.
«Сейчас у нас есть Кайри Ирвинг.
Вся команда стала другой. Мы играем как единое целое, у нас неплохо получается. Но и у «Клипперс» отличная команда. Очень талантливый состав, так что в каждом матче будет очень непросто», – заявил Дончич.
Сколько тут было стенаний на тему того, что Кайри токсичный и разрушит атмосферу в команде. Как итог полного доверия к нему в клубе-Лука чуть ли не братается с Ирвингом, коллектив в восторге от совместной игры
Будем верить что геройства Луки раскроют ему достаточно пространства для трюков