Дэмиан Лиллард о пропуске двух последних розыгрышей плей-офф: «Полный отстой»
Дэмиан Лиллард признался, что ему не понравилось пропускать плей-офф.
В воскресенье разыгрывающий вернулся в решающую стадию сезона НБА в составе «Милуоки», набрав 35 очков в 1-м матче серии с «Индианой» (109:94, 1-0).
«Последние два года я оставался без плей-офф. Ранние каникулы. В прошлом году даже съездил на Коачеллу (музыкальный фестиваль, который проводится в апреле – Sports.ru). Впервые смог попасть туда, раньше не получалось.
Лето было долгим, мне хватило. Более всего мне хотелось оказаться в чемпионской организации, вместе с которой у нас будет шанс побороться за титул», – признался Лиллард.
Сомневаюсь, что Халибертон что-то покажет в этой серии