Дэмиан Лиллард о пропуске двух последних розыгрышей плей-офф: «Полный отстой»

Теги Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Баскетбол

Дэмиан Лиллард признался, что ему не понравилось пропускать плей-офф.

В воскресенье разыгрывающий вернулся в решающую стадию сезона НБА в составе «Милуоки», набрав 35 очков в 1-м матче серии с «Индианой» (109:94, 1-0).

«Последние два года я оставался без плей-офф. Ранние каникулы. В прошлом году даже съездил на Коачеллу (музыкальный фестиваль, который проводится в апреле – Sports.ru). Впервые смог попасть туда, раньше не получалось.

Лето было долгим, мне хватило. Более всего мне хотелось оказаться в чемпионской организации, вместе с которой у нас будет шанс побороться за титул», – признался Лиллард.

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8 комментариев
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Списанный уже многими Лиллард и прости, господи, Беверли, в чистую переиграли Халибертона. По Тайризу всё больше и больше вопросов идет в последнее время, особенно в играх, когда нужен результат
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+4
Ответ Ужратый Гусениц
Списанный уже многими Лиллард и прости, господи, Беверли, в чистую переиграли Халибертона. По Тайризу всё больше и больше вопросов идет в последнее время, особенно в играх, когда нужен результат
Многие по ходу сезона забывают, что регулярка и плейофсы - две огромнейшие разницы. Интенсивность возрастает в разы, и на тех же парах, что в регулярке, уже ничего не прокатит.
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Как всегда выводы по одному матчу. Халибертон есть ощущение давно играет с травмой, иначе такой спад невозможно объяснить.
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Ответ Ужратый Гусениц
Списанный уже многими Лиллард и прости, господи, Беверли, в чистую переиграли Халибертона. По Тайризу всё больше и больше вопросов идет в последнее время, особенно в играх, когда нужен результат
Опыт решает. Так было всегда.
+1
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+1
Ответ Фёдор Молчанов
Как всегда выводы по одному матчу. Халибертон есть ощущение давно играет с травмой, иначе такой спад невозможно объяснить.
Не надо было играть в регулярка с травмой ради 65 матчей, сам виноват
Сомневаюсь, что Халибертон что-то покажет в этой серии
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Ответ Дмитрий Иванов
Если у него травма зачем он играл в конце регулярки, когда матчи свои набрал
Потому что важно попасть во всякие там символические сборные чтобы претендовать на максимальный контракт и бонусы очевидно. НБА лига коммерсантов и если не все то 90% ее игроков к 30+ годам уже полу киборги полу инвалиды
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Ответ Фёдор Молчанов
Как всегда выводы по одному матчу. Халибертон есть ощущение давно играет с травмой, иначе такой спад невозможно объяснить.
Если у него травма зачем он играл в конце регулярки, когда матчи свои набрал
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Ответ Дмитрий Иванов
Если у него травма зачем он играл в конце регулярки, когда матчи свои набрал
Может, ему какой бонус по контракту положен за эти сыгранные матчи?
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