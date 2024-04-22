Дэмиан Лиллард о пропуске двух последних розыгрышей плей-офф: «Полный отстой»

Дэмиан Лиллард признался, что ему не понравилось пропускать плей-офф.

В воскресенье разыгрывающий вернулся в решающую стадию сезона в составе « », набрав 35 очков в 1-м матче серии с «Индианой» (109:94, 1-0).

«Последние два года я оставался без плей-офф. Ранние каникулы. В прошлом году даже съездил на Коачеллу (музыкальный фестиваль, который проводится в апреле – Sports.ru). Впервые смог попасть туда, раньше не получалось.

Лето было долгим, мне хватило. Более всего мне хотелось оказаться в чемпионской организации, вместе с которой у нас будет шанс побороться за титул», – признался .