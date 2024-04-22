Дэмиан Лиллард набрал 35 очков в 1-й половине матча с «Индианой», «Милуоки» начал серию с победы

Теги Индиана Милуоки НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Милуоки» начал серию 1-го раунда против «Индианы» с победы – 109:94, 1-0.

Разыгрывающий «Бакс» Дэмиан Лиллард набрал 35 очков по итогам первой половины встречи, которую его команда выиграла «+27».

Всего на счету Лилларда 35 очков, 6 подборов и 3 передачи при 11 из 24 с игры за 38 минут.

35 очков Лилларда по итогам 24 минут стали вторым результатом среди всех игроков для 1-й половины игры плей-офф за последние 25 лет, уступая лишь 38 очкам Кевина Дюрэнта в 2019 году.

Лиллард установил личный рекорд карьеры и рекорд «Милуоки» по очкам за половину матча в плей-офф.

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21 комментарий
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Нужна еще новость "Дэмиан Лиллард не набрал очков в второй половине матча с Индианой"
+25
-2
+23
Ответ xamer 9
Это получается, что за вторую половину он ничего не набрал совсем? Вроде как сыграл 38 минут, полноценный матч.
Так и было. Игроки Индианы с перерыва вышли с одной целью, не дать Лилларду даже кинуть.
+19
0
+19
Это получается, что за вторую половину он ничего не набрал совсем? Вроде как сыграл 38 минут, полноценный матч.
+17
0
+17
Ответ Nightyork97
Рекорд за половину + практически соло убил все шансы Индианы в этой игре. Вспоминается троллинг Халибертона в Лас-Вегасе, но сегодня досталось и его корешу Немхарду. Осталось прочитать как же Лиллард убивает эту команду, а Холидей был точно лучше него 🥰
Люди хейтят чела тупо за то, что он не смог остановить праймовых ГСВ, имея Макклоунма в качестве второй звезды
+20
-9
+11
Ответ Nightyork97
Рекорд за половину + практически соло убил все шансы Индианы в этой игре. Вспоминается троллинг Халибертона в Лас-Вегасе, но сегодня досталось и его корешу Немхарду. Осталось прочитать как же Лиллард убивает эту команду, а Холидей был точно лучше него 🥰
В поздних раундах от Холидея будет больше пользы
+11
-2
+9
Ответ Перстень Уэстбрука
В поздних раундах от Холидея будет больше пользы
Бакс бы первый раунд пройти с их игрой при Доке. Милуоки подписали Беверли для этого, Холидей на минималках. В сезоне Сэлтикс проиграли две игры только Денверу и Бакс из команд на что-то претендующее. Была еще Атланта, но там скорее исключение из правил. Я не принижаю заслуг Холидея, он элитный персональщик в лиге. Но есть ощущение, что замени Бостон его на любого классного защитника ( условный Джейден Макдэниэлс) ничего кардинально бы не поменялось.
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+6
Тот случай, когда уместно написать, что Лиллард в одиночку разгромил соперника. Достижение парня тем ценнее, что у его прямого оппонента, а заодно стартера МВЗ всего 9+8 против 35+7 у Дэмиана. Сейчас встреча активно обсуждается, ибо считалось, что без Янниса у Индианы отличные шансы успех. Но вот пока эти шансы реализовать не удалось.
Очередной ужасный матч Халибертона. У нас есть определенное заблуждение на счет: Тайриз играет с травмой. Однако американские ресурсы ни о каком повреждении не знают. Буквальный перевод среднестатистический тезисов о нем, что парень стал играть хуже ПОСЛЕ травмы, причем эта травма самое обычное растяжение. И было это растяжение уже достаточно давно. Тут другое (хотя боязнь получить новое повреждение никто не отменял). Тайриз всегда был не слишком резким, его манеру изучили, стали держать плотно, в итоге броски тяжелее, попадать труднее, вот статистика и просела. Летом надо сильно улучшать "первый шаг" и решить ментальные проблемы, если они действительно есть, но это летом. А сейчас надо придумать, как сдержать Лилларда. Последнему выдать сумасшедший перфоманс в условных 4 матчах из 6 более чем по силам.
+5
-1
+4
Ответ Hoffman Snape
Люди хейтят чела тупо за то, что он не смог остановить праймовых ГСВ, имея Макклоунма в качестве второй звезды
Ни разу не видел, что бы кто-то хейтил Дейма за поражение от гсв. Если его и хейтят то за псевдо-лояльность
+4
0
+4
Ответ Nightyork97
Рекорд за половину + практически соло убил все шансы Индианы в этой игре. Вспоминается троллинг Халибертона в Лас-Вегасе, но сегодня досталось и его корешу Немхарду. Осталось прочитать как же Лиллард убивает эту команду, а Холидей был точно лучше него 🥰
Как игрок Холидей похуже Лилларда, конечно, но команда с ним была лучше, более сбалансирована. Никаких противоречий тут нет. Такой хироболл Дэмиан каждый матч показывать не сможет
+3
0
+3
Ответ NastyNay
Нужна еще новость "Дэмиан Лиллард не набрал очков в второй половине матча с Индианой"
"Не для этого мы тебя позвали сюда" - ответили болельщики.
+2
0
+2
Ответ Фёдор Молчанов
Совсем не так. Я давний хейтер Лилларда и пока на его счет не ошибся ни разу. У Портленда всегда был дорогущий и крепкий состав, в один год если не ошибаюсь 3-й в лиге. И вся его преданность строилась на супермаксах. Я много раз повторял, что как только он вытрясет все бабки и ПТБ, начнется как говорил один политик, «бурление говн». Так, собственно, и произошло. Еще я говорил, что он никогда ничего не выиграет, тк весьма переоценен и его контракт сильно ограничивает менеджмент в плане маневров. Пункт насчет не выиграет в процессе.
3 платёжка? мб так и было, когда были дороущие контракты Эвана Тёрнера и Алена Крэбба. Ты сейчас вспомнишь вообще, что это за игроки?)
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Ответ 2face
Так и было. Игроки Индианы с перерыва вышли с одной целью, не дать Лилларду даже кинуть.
в результате Милуоки неплохо 4 в 3 разыгрывали
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погодите ка - он за вторую половину смазал ВСЕ100500 бросков.. для этого его брали? или что-то пропустили?
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Ответ Goddemic
в результате Милуоки неплохо 4 в 3 разыгрывали
Да и Лиллард не форсировал, отдавал если была такая возможность. Каралайн понимал, что матч проигран, так что никаких мать их рекордов
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Ответ Panipo
Тот случай, когда уместно написать, что Лиллард в одиночку разгромил соперника. Достижение парня тем ценнее, что у его прямого оппонента, а заодно стартера МВЗ всего 9+8 против 35+7 у Дэмиана. Сейчас встреча активно обсуждается, ибо считалось, что без Янниса у Индианы отличные шансы успех. Но вот пока эти шансы реализовать не удалось. Очередной ужасный матч Халибертона. У нас есть определенное заблуждение на счет: Тайриз играет с травмой. Однако американские ресурсы ни о каком повреждении не знают. Буквальный перевод среднестатистический тезисов о нем, что парень стал играть хуже ПОСЛЕ травмы, причем эта травма самое обычное растяжение. И было это растяжение уже достаточно давно. Тут другое (хотя боязнь получить новое повреждение никто не отменял). Тайриз всегда был не слишком резким, его манеру изучили, стали держать плотно, в итоге броски тяжелее, попадать труднее, вот статистика и просела. Летом надо сильно улучшать "первый шаг" и решить ментальные проблемы, если они действительно есть, но это летом. А сейчас надо придумать, как сдержать Лилларда. Последнему выдать сумасшедший перфоманс в условных 4 матчах из 6 более чем по силам.
Ох, проблема будет для Каралйна все это. Если Дейма будут даблтимить , то он отдаст передачу, пусть не всегда результативную, но точно на открытого.
Будут держать плотно, он уйдет в проход, никто не догонит, мб иногда Сиакам будет успевать. Так что все сводиться к полетит или не полетит. Такое бывает у Дейма, но как ты заметил на 2 хороших дня, будет один плохой. А значит серия 4-2. И это без Яниса. У Милуоки более менее нормально команда собрано с точки зрения 5-out. Что бы их победить нужно тупо их перебросать. А это может только Бостон на востоке.
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Ответ Hoffman Snape
Люди хейтят чела тупо за то, что он не смог остановить праймовых ГСВ, имея Макклоунма в качестве второй звезды
Кто его за это хейтит? Не слышал, чтобы даже Хардена и Пола за это хейтили, а ведь у них был реальный шанс, про Лилларда тем более
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Ответ nikitosdaipoltos
3 платёжка? мб так и было, когда были дороущие контракты Эвана Тёрнера и Алена Крэбба. Ты сейчас вспомнишь вообще, что это за игроки?)
Вспомню, вспомню)
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Ответ Ernyko
Это получается две альфы не работают ,нужно с Янисом им играть попеременно
В следующей тогда Риверс Лилларда вне заявки оставит, бгг.
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Это получается две альфы не работают ,нужно с Янисом им играть попеременно
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