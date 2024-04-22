Дэмиан Лиллард набрал 35 очков в 1-й половине матча с «Индианой», «Милуоки» начал серию с победы

«Милуоки» начал серию 1-го раунда против «Индианы» с победы – 109:94, 1-0.

Разыгрывающий «Бакс» набрал 35 очков по итогам первой половины встречи, которую его команда выиграла «+27».

Всего на счету Лилларда 35 очков, 6 подборов и 3 передачи при 11 из 24 с игры за 38 минут.

35 очков Лилларда по итогам 24 минут стали вторым результатом среди всех игроков для 1-й половины игры плей-офф за последние 25 лет, уступая лишь 38 очкам Кевина Дюрэнта в 2019 году.

Лиллард установил личный рекорд карьеры и рекорд « » по очкам за половину матча в плей-офф.