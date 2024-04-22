Дэмиан Лиллард набрал 35 очков в 1-й половине матча с «Индианой», «Милуоки» начал серию с победы
«Милуоки» начал серию 1-го раунда против «Индианы» с победы – 109:94, 1-0.
Разыгрывающий «Бакс» Дэмиан Лиллард набрал 35 очков по итогам первой половины встречи, которую его команда выиграла «+27».
Всего на счету Лилларда 35 очков, 6 подборов и 3 передачи при 11 из 24 с игры за 38 минут.
35 очков Лилларда по итогам 24 минут стали вторым результатом среди всех игроков для 1-й половины игры плей-офф за последние 25 лет, уступая лишь 38 очкам Кевина Дюрэнта в 2019 году.
Лиллард установил личный рекорд карьеры и рекорд «Милуоки» по очкам за половину матча в плей-офф.
Очередной ужасный матч Халибертона. У нас есть определенное заблуждение на счет: Тайриз играет с травмой. Однако американские ресурсы ни о каком повреждении не знают. Буквальный перевод среднестатистический тезисов о нем, что парень стал играть хуже ПОСЛЕ травмы, причем эта травма самое обычное растяжение. И было это растяжение уже достаточно давно. Тут другое (хотя боязнь получить новое повреждение никто не отменял). Тайриз всегда был не слишком резким, его манеру изучили, стали держать плотно, в итоге броски тяжелее, попадать труднее, вот статистика и просела. Летом надо сильно улучшать "первый шаг" и решить ментальные проблемы, если они действительно есть, но это летом. А сейчас надо придумать, как сдержать Лилларда. Последнему выдать сумасшедший перфоманс в условных 4 матчах из 6 более чем по силам.
Будут держать плотно, он уйдет в проход, никто не догонит, мб иногда Сиакам будет успевать. Так что все сводиться к полетит или не полетит. Такое бывает у Дейма, но как ты заметил на 2 хороших дня, будет один плохой. А значит серия 4-2. И это без Яниса. У Милуоки более менее нормально команда собрано с точки зрения 5-out. Что бы их победить нужно тупо их перебросать. А это может только Бостон на востоке.