«Для этого вы меня сюда и позвали». Лиллард обратился к болельщикам «Бакс» по ходу рекордной 1-й половины

Теги Индиана Милуоки НБА Баскетбол - видео болельщики НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Баскетбол

Дэмиан Лиллард набрал 35 очков в 1-й половине матча с «Индианой».

Звездный разыгрывающий закрыл стартовую четверть «баззером» через Ти Джей Макконнелла. Ведущий игры прокричал «Что там со временем?», зрители отреагировали «Время Дэйма!»

Лиллард в этот момент произнес «Для этого вы меня сюда и позвали».

«Бакс» победили в 1-м матче со счетом 109:94 (1-0 в серии) без травмированного Янниса Адетокумбо, Лиллард установил личный рекорд карьеры и рекорд клуба из Висконсина по очкам за половину матча в плей-офф (35 очков).

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3 комментария
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И 0 очков во второй половине получается?
+11
-2
+9
Ответ Exterior
И 0 очков во второй половине получается?
да. 19 минут, 0 очков (0 из 5) и -22 плюс минус
+11
-3
+8
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
да. 19 минут, 0 очков (0 из 5) и -22 плюс минус
Хоть победили. Иначе бы толк от такого рекорда?
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