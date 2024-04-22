«Для этого вы меня сюда и позвали». Лиллард обратился к болельщикам «Бакс» по ходу рекордной 1-й половины

Дэмиан Лиллард набрал 35 очков в 1-й половине матча с «Индианой».

Звездный разыгрывающий закрыл стартовую четверть «баззером» через Ти Джей Макконнелла. Ведущий игры прокричал «Что там со временем?», зрители отреагировали «Время Дэйма!»

Лиллард в этот момент произнес «Для этого вы меня сюда и позвали».

«Бакс» победили в 1-м матче со счетом 109:94 (1-0 в серии) без травмированного Янниса Адетокумбо, установил личный рекорд карьеры и рекорд клуба из Висконсина по очкам за половину матча в плей-офф (35 очков).