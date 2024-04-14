Джувэн Морган о дебюте за «Зенит»: «Лучшая атмосфера для меня за долгое время»

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Джувэн Морган поделился эмоциями после дебютного матча за «Зенит».

Джувэн, поздравляем с дебютом! Как вам игра? Арена?

— Всегда приятно побеждать! Я почувствовал, что клуб очень хорошо принял меня, рад тому, как я играю. Но это всего лишь баскетбол, здесь отличные игроки встречаются с отличными игроками — особенно защитники и винги, и когда они не эгоисты, тебе играть намного проще.

А что касается болельщиков, это лучшая атмосфера для меня за долгое время. Благодарен фанатам, это было круто. Уже не могу дождаться игры 22 числа!

— Эта игра была особенной, потому что мы заняли второе место?

— Да, очень особенная. Во-первых, здесь было много людей, это был мой первый раз, первая победа с «Зенитом». Много всего первого, так что точно могу назвать игру особенной.

— Вы добавили «Зениту» мощи, набрали 14 очков и сделали 7 подборов. Как вам собственный дебют?

— Да ребята находили меня, они ставили меня на те позиции, с которых можно было попадать. Так что меньшее, что я могу сделать для них, — это бросать.

— Вам сложно было пополнить команду в течение сезона?

— Не, не так сложно. Как я и сказал, мне тут все помогали со схемами, со всеми баскетболистами тут просто играть. Тебе просто надо бросать и играть в защите, а остальное придет.

— Как готовиться к сопернику, которого мы пока не знаем?

— Да так же, ведь мы знаем турнир. Будь готов, работой над своим броском, над игрой, над защитой. Просто будь готов играть!

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Классный дебют,позитивный человек,удачи в Зените!
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