Исполнительный директор «Уралмаша»: «Зенит» – самый сильный соперник из всех возможных»

Сергей Доманов прокомментировал выход «Уралмаша» в плей-офф.

«Всех с победой, как говорит президент нашего клуба Виктор Ганиенко это была «обязательная» программа, а сейчас будет «произвольная».

Считаю, что в плей-офф нам попался самый сильный соперник из всех возможных. Все-таки во второй части регулярки команда Чави Паскуаля выиграла девять игр из 10, и даже в проигранном матче имели все шансы на победу. Постараемся выложиться на максимум и приложим все усилия, чтобы продолжать радовать наших болельщиков. Вперед « », – сказал исполнительный директор клуба.