Густаво Мантуан: «На хоккее был один раз – понравилось, но я почти ничего не понял. Я обожаю баскетбол»
Густаво Мантуан рассказал о своих любимых видах спорта.
– Периодически вас можно встретить на матчах баскетбольного «Зенита». На хоккее бываете реже?
– Я обожаю баскетбол! Пожалуй, это мой второй любимый вид спорта. Когда жил в Бразилии, постоянно смотрел матчи НБА, теперь стараюсь бывать на играх в Петербурге, когда есть возможность.
Мне нравится сидеть максимально близко, рядом со спортсменами, чувствовать напряжение поединка. У «Зенита» крутая команда, все встречи, которые я посетил, закончились победой сине-бело-голубых!
На хоккее был всего один раз, с родителями, и мне очень понравилось. Правда, я почти ничего не понял, потому что это совершенно непривычный для меня спорт, но, думаю, еще как-нибудь обязательно загляну.
Хотя баскетбол, конечно, предпочтительнее, не буду скрывать.
– Сами играть не пробовали?
– Нет, что вы, у меня неподходящие габариты (смеется)! Но бывать там в качестве зрителя просто обожаю, – сказал полузащитник футбольного «Зенита».
-- Надолго, но завтра уезжаю.