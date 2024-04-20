Густаво Мантуан: «На хоккее был один раз – понравилось, но я почти ничего не понял. Я обожаю баскетбол»

Густаво Мантуан рассказал о своих любимых видах спорта.

– Периодически вас можно встретить на матчах баскетбольного «Зенита». На хоккее бываете реже?

– Я обожаю баскетбол! Пожалуй, это мой второй любимый вид спорта. Когда жил в Бразилии, постоянно смотрел матчи , теперь стараюсь бывать на играх в Петербурге, когда есть возможность.

Мне нравится сидеть максимально близко, рядом со спортсменами, чувствовать напряжение поединка. У «Зенита» крутая команда, все встречи, которые я посетил, закончились победой сине-бело-голубых!

На хоккее был всего один раз, с родителями, и мне очень понравилось. Правда, я почти ничего не понял, потому что это совершенно непривычный для меня спорт, но, думаю, еще как-нибудь обязательно загляну.

Хотя баскетбол, конечно, предпочтительнее, не буду скрывать.

– Сами играть не пробовали?

– Нет, что вы, у меня неподходящие габариты (смеется)! Но бывать там в качестве зрителя просто обожаю, – сказал полузащитник футбольного « ».