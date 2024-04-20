Густаво Мантуан: «На хоккее был один раз – понравилось, но я почти ничего не понял. Я обожаю баскетбол»

Теги Зенит СКА Зенит премьер-лига Россия НБА КХЛ Единая лига ВТБ Густаво Мантуан Хоккей

Густаво Мантуан рассказал о своих любимых видах спорта.

– Периодически вас можно встретить на матчах баскетбольного «Зенита». На хоккее бываете реже?

– Я обожаю баскетбол! Пожалуй, это мой второй любимый вид спорта. Когда жил в Бразилии, постоянно смотрел матчи НБА, теперь стараюсь бывать на играх в Петербурге, когда есть возможность.

Мне нравится сидеть максимально близко, рядом со спортсменами, чувствовать напряжение поединка. У «Зенита» крутая команда, все встречи, которые я посетил, закончились победой сине-бело-голубых!

На хоккее был всего один раз, с родителями, и мне очень понравилось. Правда, я почти ничего не понял, потому что это совершенно непривычный для меня спорт, но, думаю, еще как-нибудь обязательно загляну.

Хотя баскетбол, конечно, предпочтительнее, не буду скрывать.

– Сами играть не пробовали?

– Нет, что вы, у меня неподходящие габариты (смеется)! Но бывать там в качестве зрителя просто обожаю, – сказал полузащитник футбольного  «Зенита». 

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
«Ничего не понятно, но очень интересно»
+17
-1
+16
Ответ KOS14
«Ничего не понятно, но очень интересно»
-- Надолго к нам?
-- Надолго, но завтра уезжаю.
+6
0
+6
Ему хоккей, как нам (большинству, по крайней мере) бейсбол. Интересно, бегают, орут, но что и как нужно делать - непонятно
+6
-1
+5
Великий Йозе скоро дотянет свои лапы не только до Индии,но и Бразилии. Повезед в СКА бразильских хоккеистов.
+3
0
+3
А что там понимать?
+2
0
+2
Ответ fussballer
За бразильским хоккем тоже не особо интересно наблюдать.
Как и за русским футболом)
+3
-2
+1
За бразильским хоккем тоже не особо интересно наблюдать.
+3
-3
0
Эх, молод он ещё и многого не знает, а в НБА то играл игрок с 160 см:) Я даже его застал. И играл хорошо кстати, в Шарлотте, быстрый как понос и резкий как удар серпом по яйцам! По сравнению с ним Мантуан великан считай:) Ну и конечно Айзея Томаса и Нейта Робинсона все знают с их 175 см.
0
0
0
Ответ Wiley Fox
Мне казалось, что волейбол в Бразилии второй по популярности из игровых
Это точно+!
+1
-1
0
Ответ yurovch1984
Эх, молод он ещё и многого не знает, а в НБА то играл игрок с 160 см:) Я даже его застал. И играл хорошо кстати, в Шарлотте, быстрый как понос и резкий как удар серпом по яйцам! По сравнению с ним Мантуан великан считай:) Ну и конечно Айзея Томаса и Нейта Робинсона все знают с их 175 см.
Про Магси Боггса промолчу
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий