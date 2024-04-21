Митчелл Робинсон: «Это плей-офф, это собачьи бои. Ты должен выходить на площадку и бороться за свою жизнь»

Митчелл Робинсон высказался о 1-м матче серии плей-офф против «Сиксерс».

«Это плей-офф, это собачьи бои. Ты должен выходить на площадку и бороться за свою жизнь», – сказал центровой « ».

провел свой лучший матч с тех пор, как вернулся после травмы. Центровой завершил встречу с 8 очками, 12 подборами, 4 блок-шотами, 1 передачей и 1 перехватом за 30 минут. Робинсон впервые с 1 декабря провел на паркете 30 минут.

«Никс» обыграли «Сиксерс» (111:104) и повели 1-0 в серии первого раунда плей-офф.