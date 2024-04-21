Неманя Бьелица стал главой баскетбольных операций «Бахчешехира»
«Бахчешехир» нанял Неманю Бьелицу на должность главы баскетбольных операций.
Сербский форвард объявил о завершении спортивной карьеры в конце марта.
Бьелица провел семь сезонов в НБА, выступая за «Миннесоту», «Сакраменто», «Майами» и «Голден Стэйт». В 2022 году он завоевал титул чемпиона в составе «Уорриорз».
До перехода в НБА серб выступал за «Фенербахче», в составе которого стал чемпионом Турции (2014) и был признан MVP Евролиги (2015).
«Добро пожаловать в нашу семью, и мы желаем тебе успеха на твоей новой должности», – написал клуб на своей странице в соцсети X.
«Бахчешехир» занимает восьмую строчку в чемпионате Турции с результатом 12-16.