Неманя Бьелица стал главой баскетбольных операций «Бахчешехира»

Теги Голден Стэйт Майами Миннесота Сакраменто Фенербахче НБА чемпионат Турции Неманя Бьелица Бахчешехир Баскетбол

«Бахчешехир» нанял Неманю Бьелицу на должность главы баскетбольных операций.

Сербский форвард объявил о завершении спортивной карьеры в конце марта.

Бьелица провел семь сезонов в НБА, выступая за «Миннесоту», «Сакраменто», «Майами» и «Голден Стэйт». В 2022 году он завоевал титул чемпиона в составе «Уорриорз». 

До перехода в НБА серб выступал за «Фенербахче», в составе которого стал чемпионом Турции (2014) и был признан MVP Евролиги (2015).

«Добро пожаловать в нашу семью, и мы желаем тебе успеха на твоей новой должности», – написал клуб на своей странице в соцсети X.

«Бахчешехир» занимает восьмую строчку в чемпионате Турции с результатом 12-16.

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