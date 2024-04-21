Неманя Бьелица стал главой баскетбольных операций «Бахчешехира»

«Бахчешехир» нанял Неманю Бьелицу на должность главы баскетбольных операций.

Сербский форвард объявил о завершении спортивной карьеры в конце марта.

провел семь сезонов в НБА, выступая за «Миннесоту», « », « » и « ». В 2022 году он завоевал титул чемпиона в составе «Уорриорз».

До перехода в серб выступал за « », в составе которого стал чемпионом Турции (2014) и был признан MVP Евролиги (2015).

«Добро пожаловать в нашу семью, и мы желаем тебе успеха на твоей новой должности», – написал клуб на своей странице в соцсети X.

«Бахчешехир» занимает восьмую строчку в чемпионате Турции с результатом 12-16.