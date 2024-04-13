Чемпионат Турции. «Каршияка» против «Самсунспора», «Бахчешехир» встретится с «Галатасараем»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Каршияка» примет «Самсунспор», «Бахчешехир» дома встретится с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Бююкчекмедже – Меркезефенди Дата проведения 13 апреля, 15.30, «Gazanfer Bilge Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 23-3, Фенербахче – 21-4, Бешикташ – 19-6, – 18-8, Маниса – 14-12, Галатасарай – 13-13, Петким Спор – 13-13, Дарушафака – 12-14, – 12-14, Тюрк Телеком – 11-15, Бурсаспор – 11-15, Тофаш – 10-16, – 10-16, Меркезефенди – 9-17, Бодрумспор – 8-18, Самсунспор – 3-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.