Чемпионат Турции. «Каршияка» против «Самсунспора», «Бахчешехир» встретится с «Галатасараем»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.
«Каршияка» примет «Самсунспор», «Бахчешехир» дома встретится с «Галатасараем».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 апреля, 13.00, «Каршияка Арена»
- Дата проведения
- 13 апреля, 15.30, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
- Дата проведения
- 13 апреля, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Анадолу Эфес – 23-3, Фенербахче – 21-4, Бешикташ – 19-6, Каршияка – 18-8, Маниса – 14-12, Галатасарай – 13-13, Петким Спор – 13-13, Дарушафака – 12-14, Бююкчекмедже – 12-14, Тюрк Телеком – 11-15, Бурсаспор – 11-15, Тофаш – 10-16, Бахчешехир – 10-16, Меркезефенди – 9-17, Бодрумспор – 8-18, Самсунспор – 3-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.