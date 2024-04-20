Чемпионат Турции. «Самсунспор» – «Бахчешехир», «Фенербахче» примет «Дарушафаку»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.
«Самсунспор» сыграет с «Бахчешехиром», «Фенербахче» примет «Дарушафаку».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 апреля, 13.00, «İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu»
- Самсунспор
- Сатыр (0), Онгел (0), Кая (0), Сезгюн (0), Доган Шенли (0).
- Дата проведения
- 20 апреля, 15.30, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 20 апреля, 18.00, «Pamukkale University Arena»
Положение команд: Анадолу Эфес – 24-3, Фенербахче – 22-5, Бешикташ – 19-8, Каршияка – 19-8, Маниса – 14-13, Петким Спор – 14-13, Галатасарай – 13-14, Дарушафака – 12-15, Бююкчекмедже – 12-15, Бурсаспор – 12-15, Тюрк Телеком – 12-15, Бахчешехир – 11-16, Тофаш – 10-16, Меркезефенди – 10-17, Бодрумспор – 8-18, Самсунспор – 3-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.