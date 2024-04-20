Чемпионат Турции. «Самсунспор» – «Бахчешехир», «Фенербахче» примет «Дарушафаку»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Самсунспор» сыграет с « », « » примет «Дарушафаку».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Анадолу Эфес – 24-3, Фенербахче – 22-5, Бешикташ – 19-8, Каршияка – 19-8, Маниса – 14-13, Петким Спор – 14-13, Галатасарай – 13-14, – 12-15, Бююкчекмедже – 12-15, Бурсаспор – 12-15, Тюрк Телеком – 12-15, Бахчешехир – 11-16, Тофаш – 10-16, Меркезефенди – 10-17, Бодрумспор – 8-18, Самсунспор – 3-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.