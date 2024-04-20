Чемпионат Турции. «Самсунспор» – «Бахчешехир», «Фенербахче» примет «Дарушафаку»

Теги результаты Фенербахче чемпионат Турции Дарушафака Бахчешехир Меркезефенди Самсунспор Бодрумспор Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Самсунспор» сыграет с «Бахчешехиром», «Фенербахче» примет «Дарушафаку».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Самсунспор – Бахчешехир 4:5 (1 четверть)
Дата проведения
20 апреля, 13.00, «İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu»
Онлайн матча
Самсунспор
Сатыр (0), Онгел (0), Кая (0), Сезгюн (0), Доган Шенли (0).
Бахчешехир
Байгюль (0), Ф.Скрабб (0), Бутей (0), Джандан (0), Бутсьель (0).

Фенербахче – Дарушафака
Дата проведения
20 апреля, 15.30, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Меркезефенди – Бодрумспор
Дата проведения
20 апреля, 18.00, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 24-3, Фенербахче – 22-5, Бешикташ – 19-8, Каршияка – 19-8, Маниса – 14-13, Петким Спор – 14-13, Галатасарай – 13-14, Дарушафака – 12-15, Бююкчекмедже – 12-15, Бурсаспор – 12-15, Тюрк Телеком – 12-15, Бахчешехир – 11-16, Тофаш – 10-16, Меркезефенди – 10-17, Бодрумспор – 8-18, Самсунспор – 3-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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