Чемпионат Турции. «Галатасарай» – «Каршияка», «Бахчешехир» примет «Бешикташ»

Теги результаты Бешикташ чемпионат Турции Галатасарай Каршияка Бахчешехир Бурсаспор Меркезефенди Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Галатасарай» встретится с «Каршиякой», «Бахчешехир» примет «Бешикташ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Меркезефенди – Бурсаспор
Дата проведения
6 апреля, 13.00, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча

Галатасарай – Каршияка
Дата проведения
6 апреля, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Бахчешехир – Бешикташ
Дата проведения
6 апреля, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 22-3, Фенербахче – 21-3, Бешикташ – 19-5, Каршияка – 17-8, Галатасарай – 13-12, Маниса – 13-12, Петким Спор – 12-13, Дарушафака – 12-13, Тюрк Телеком – 11-14, Бююкчекмедже – 11-14, Бурсаспор – 10-15, Тофаш – 10-15, Бахчешехир – 9-16, Меркезефенди – 9-16, Бодрумспор – 8-18, Самсунспор – 3-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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