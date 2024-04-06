Чемпионат Турции. «Галатасарай» – «Каршияка», «Бахчешехир» примет «Бешикташ»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.
«Галатасарай» встретится с «Каршиякой», «Бахчешехир» примет «Бешикташ».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 апреля, 13.00, «Pamukkale University Arena»
- Дата проведения
- 6 апреля, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 6 апреля, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Анадолу Эфес – 22-3, Фенербахче – 21-3, Бешикташ – 19-5, Каршияка – 17-8, Галатасарай – 13-12, Маниса – 13-12, Петким Спор – 12-13, Дарушафака – 12-13, Тюрк Телеком – 11-14, Бююкчекмедже – 11-14, Бурсаспор – 10-15, Тофаш – 10-15, Бахчешехир – 9-16, Меркезефенди – 9-16, Бодрумспор – 8-18, Самсунспор – 3-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.