Джейлен Брансон и Джош Харт набрали 44 очка на двоих и вывели «Никс» вперед в серии с «Сиксерс»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Джош Харт Джейлен Брансон Майлз Макбрайд Баскетбол

«Нью-Йорк» одержал домашнюю победу над «Филадельфией» со счетом 111:104.

Защитники Джейлен Брансон и Джош Харт стали наиболее результативными игроками «Никс».

На счету Брансона 22 очка, 7 подборов и 7 передач при 8 из 26 с игры, 1 из 6 трехочковых и 5 из 6 штрафных.

В активе Харта – 22 очка и 13 подборов при 5 из 12 с игры, 4 из 8 трехочковых и 8 из 10 штрафных.

Важный вклад со скамейки внес разыгрывающий Майлз Макбрайд, добавивший 21 очко при 7 из 12 с игры и 5 из 7 трехочковых.

«Нью-Йорк» повел в серии с «Филадельфией» – 1-0.

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4 комментария
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Тибс похоже ставит себе задачу выигрывать с самым донным составом в истории. ну хорошо, у меня есть Джош Харт, сделаю из него мвп финала. Хартенштайн? не знаю кто это, пусть будет дпой. Дивинчктооо? ладно, пускай с Карри за лучшего шутера спорит. Макбрайд? это рыжий бесноватый скотиш? ладно, пусть будет типа Скалабрини. а, так он чёрный, ну тогда лучший шестой. Брансон, иди сюда, а тебя мы переводим на скамейку, будешь полотенцем с Рэндлом махать. О Джи, ты говорят не шибко крепкий? побегай 50 минут, вдруг полегчает
+25
-3
+22
Джош Харт - идеальный игрок основы для чемпионской команды. Типа Денни Грина и ККП.
Чувак, который так классно отбивает пятуни самому себе, должен выиграть пару чемпионских титулов :)
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0
+19
А кто кроме уэстбрука делал больше подборов за матч с ростом 193 и меньше, чем Джош Харт в этом сезоне?
+3
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Три лучших игрока Никс в этом матче - Харт, Робинсон и МакБрайд. Пользу Митча не измерить цифрами, но как же поменялась игра, когда он вышел вместо Хартенштайна. Просто зацементировал краску
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