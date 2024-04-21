Джейлен Брансон и Джош Харт набрали 44 очка на двоих и вывели «Никс» вперед в серии с «Сиксерс»

«Нью-Йорк» одержал домашнюю победу над «Филадельфией» со счетом 111:104.

Защитники Джейлен Брансон и стали наиболее результативными игроками «Никс».

На счету Брансона 22 очка, 7 подборов и 7 передач при 8 из 26 с игры, 1 из 6 трехочковых и 5 из 6 штрафных.

В активе Харта – 22 очка и 13 подборов при 5 из 12 с игры, 4 из 8 трехочковых и 8 из 10 штрафных.

Важный вклад со скамейки внес разыгрывающий , добавивший 21 очко при 7 из 12 с игры и 5 из 7 трехочковых.

« » повел в серии с «Филадельфией» – 1-0.