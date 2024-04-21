Джейлен Брансон и Джош Харт набрали 44 очка на двоих и вывели «Никс» вперед в серии с «Сиксерс»
«Нью-Йорк» одержал домашнюю победу над «Филадельфией» со счетом 111:104.
Защитники Джейлен Брансон и Джош Харт стали наиболее результативными игроками «Никс».
На счету Брансона 22 очка, 7 подборов и 7 передач при 8 из 26 с игры, 1 из 6 трехочковых и 5 из 6 штрафных.
В активе Харта – 22 очка и 13 подборов при 5 из 12 с игры, 4 из 8 трехочковых и 8 из 10 штрафных.
Важный вклад со скамейки внес разыгрывающий Майлз Макбрайд, добавивший 21 очко при 7 из 12 с игры и 5 из 7 трехочковых.
«Нью-Йорк» повел в серии с «Филадельфией» – 1-0.
Чувак, который так классно отбивает пятуни самому себе, должен выиграть пару чемпионских титулов :)