Чемпионат Италии. «Милан» примет «Скафати», «Венеция» сыграет с «Тревизо» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут пять матчей.

« » встретится со «Скафати», « » сыграет с «Тревизо».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 20-8, Виртус – 19-8, Милан – 19-8, Венеция – 17-10, Реджо-Эмилия – 15-12, Пистоя – 14-13, – 14-13, Дертона – 14-14, – 13-14, – 12-15, Скафати – 12-15, – 12-16, Тревизо – 10-17, Варезе – 10-17, Бриндизи – 8-19, – 9-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.