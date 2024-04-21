Чемпионат Италии. «Милан» примет «Скафати», «Венеция» сыграет с «Тревизо» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут пять матчей.
«Милан» встретится со «Скафати», «Венеция» сыграет с «Тревизо».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 апреля, 13.00, «Palasport Roberta Serradimigni»
- Динамо Сассари
- Гомбо (31 + 10 подборов), Крушлин (13 + 7 передач), Харалабопулос (12), Тайри (9), Джефферсон (0) – старт; Диоп (11), Каппеллетти (9), Маккинни (3), Пизано (0).
- Дата проведения
- 21 апреля, 18.00, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 21 апреля, 19.15, «Palasport Taliercio»
- Дата проведения
- 21 апреля, 20.00, «PalaEldo»
- Дата проведения
- 21 апреля, 21.00, «PalaCarrara»
Положение команд: Брешия – 20-8, Виртус – 19-8, Милан – 19-8, Венеция – 17-10, Реджо-Эмилия – 15-12, Пистоя – 14-13, Тренто – 14-13, Дертона – 14-14, Наполи – 13-14, Динамо Сассари – 12-15, Скафати – 12-15, Ваноли Кремона – 12-16, Тревизо – 10-17, Варезе – 10-17, Бриндизи – 8-19, Виктория Либертас – 9-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.