Чемпионат Италии. «Милан» примет «Скафати», «Венеция» сыграет с «Тревизо» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут пять матчей.

«Милан» встретится со «Скафати», «Венеция» сыграет с «Тревизо».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Динамо Сассари – Варезе 88:112 (25:35, 16:29, 28:27, 19:21)
Дата проведения
21 апреля, 13.00, «Palasport Roberta Serradimigni»
Онлайн матча
Динамо Сассари
Гомбо (31 + 10 подборов), Крушлин (13 + 7 передач), Харалабопулос (12), Тайри (9), Джефферсон (0) – старт; Диоп (11), Каппеллетти (9), Маккинни (3), Пизано (0).
Варезе
Мэннион (24 + 11 передач + 5 потерь), Браун (16), Макдермотт (14), Спенсер (12), Моретти (11) – старт; Бессон (20), Окики (10), Gilmore (5), Ассуи (0).

Милан – Скафати 2:5 (1 четверть)
Дата проведения
21 апреля, 18.00, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Рейер Венеция – Тревизо
Дата проведения
21 апреля, 19.15, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Наполи – Тренто
Дата проведения
21 апреля, 20.00, «PalaEldo»
Онлайн матча

Пистоя – Бриндизи
Дата проведения
21 апреля, 21.00, «PalaCarrara»
Онлайн матча

Положение команд: Брешия – 20-8, Виртус – 19-8, Милан – 19-8, Венеция – 17-10, Реджо-Эмилия – 15-12, Пистоя – 14-13, Тренто – 14-13, Дертона – 14-14, Наполи – 13-14, Динамо Сассари – 12-15, Скафати – 12-15, Ваноли Кремона – 12-16, Тревизо – 10-17, Варезе – 10-17, Бриндизи – 8-19, Виктория Либертас – 9-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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