Стив Керр: «Очень надеюсь, что Крис Пол останется в «Голден Стэйт». Это один из наших лучших игроков»

Стив Керр выразил надежду на продолжение сотрудничества с Крисом Полом.

В дебютном сезоне за «Уорриорз» разыгрывающий набирал 9,2 очка, 3,9 подбора и 6,8 передачи в среднем за игру.

« отлично себя проявил, не только на площадке, но и за ее пределами. Это один из наших лучших игроков.

Мне нравится работать с Крисом, тренировать его. Очень надеюсь, что он останется в « », – признался .

У Пола действующий контракт на сезон-24/25 – 30,8 миллиона долларов.