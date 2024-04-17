Стив Керр: «Очень надеюсь, что Крис Пол останется в «Голден Стэйт». Это один из наших лучших игроков»
Стив Керр выразил надежду на продолжение сотрудничества с Крисом Полом.
В дебютном сезоне за «Уорриорз» разыгрывающий набирал 9,2 очка, 3,9 подбора и 6,8 передачи в среднем за игру.
«Крис Пол отлично себя проявил, не только на площадке, но и за ее пределами. Это один из наших лучших игроков.
Мне нравится работать с Крисом, тренировать его. Очень надеюсь, что он останется в «Голден Стэйт», – признался Керр.
У Пола действующий контракт на сезон-24/25 – 30,8 миллиона долларов.
Да, он не заслуживает 30 млн, но следующий год у него негарантированный, почему бы не подписать хорошего разыгрывающего с головой, он в отличии от томпсона не требует не стартового состава не большого контракта
В то же время спортс: хмммм, почему же каждый игрок не говорит, что "Клэй го**о, мы лузеры, распускаем команду", и что еще потом сам Клэй пришел бы и сказал "ну да, я го**о, отправьте меня в Китай ближайшим рейсом плез"
Ну серьезно?
Давайте Клею 25 в год, Полу 20. Он же "один из лучших"!!
По барабану будущее команды, династия продолжит тусить...
На его месте смотрел бы куда угодно, но не в сторону ГС, ибо со Стиви во главе всё будет плохо, гениальные пятёрки в три гарда никуда не денутся, а сам Пол точно немногим хуже условного Конли, и ещё может попылить с банки в каком-нибудь контейнере после отказа ГС от опции.
А так неплохо сезон заканчивали, могли бы и пройти
Я думаю, что ему деньги особо не важны ведь, лучше бы в контендер какой-то, все же попытаться взять титул. Думаю, что многим командам может пригодиться.
В следующем сезоне ГС еще хуже станут, Стэф старше станет. Клэй, походу, получит свой контракт и вообще на игру забьет. Прикиньте, это был контрактный сезон Клэя и он такое выдал, а уж когда получит деньги, совсем плевать ему станет.
На драфте никому не возьмут топового все равно.
Надеюсь, что Крис найдет вариант для реальной борьбы за титул для себя.