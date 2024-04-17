Стив Керр: «Очень надеюсь, что Крис Пол останется в «Голден Стэйт». Это один из наших лучших игроков»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Стив Керр Баскетбол

Стив Керр выразил надежду на продолжение сотрудничества с Крисом Полом.

В дебютном сезоне за «Уорриорз» разыгрывающий набирал 9,2 очка, 3,9 подбора и 6,8 передачи в среднем за игру.

«Крис Пол отлично себя проявил, не только на площадке, но и за ее пределами. Это один из наших лучших игроков. 

Мне нравится работать с Крисом, тренировать его. Очень надеюсь, что он останется в «Голден Стэйт», – признался Керр.

У Пола действующий контракт на сезон-24/25 – 30,8 миллиона долларов.

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38 комментариев
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Не понимаю, чем так неугоден всем комментаторам пол. Мужик играл впервые в жизни с банки, играл хорошо, сделал из Дэвиса боевую единицу, натаскал кумингу(так дреймонд говорил), да и впринципе во главе с ним была одна из лучших скамеек в лиге, как по +/- так и по очкам
Да, он не заслуживает 30 млн, но следующий год у него негарантированный, почему бы не подписать хорошего разыгрывающего с головой, он в отличии от томпсона не требует не стартового состава не большого контракта
+42
-1
+41
смотрю комменты по итогам игры, ребята блин, вы как первый день живете. Все заявления по итогам игры - это дежурные комментарии, чтобы сохранить лицо, после жесткого поражения. Все всё понимают, но решения будут приниматься летом за закрытыми дверями.
В то же время спортс: хмммм, почему же каждый игрок не говорит, что "Клэй го**о, мы лузеры, распускаем команду", и что еще потом сам Клэй пришел бы и сказал "ну да, я го**о, отправьте меня в Китай ближайшим рейсом плез"
Ну серьезно?
+26
-2
+24
Они там все с ума посходили?
Давайте Клею 25 в год, Полу 20. Он же "один из лучших"!!
По барабану будущее команды, династия продолжит тусить...
+19
-2
+17
Ответ lopek
Не понимаю, чем так неугоден всем комментаторам пол. Мужик играл впервые в жизни с банки, играл хорошо, сделал из Дэвиса боевую единицу, натаскал кумингу(так дреймонд говорил), да и впринципе во главе с ним была одна из лучших скамеек в лиге, как по +/- так и по очкам Да, он не заслуживает 30 млн, но следующий год у него негарантированный, почему бы не подписать хорошего разыгрывающего с головой, он в отличии от томпсона не требует не стартового состава не большого контракта
ну кроме 30 лямов не вижу у него особых и минусов. Пока гсв так яро хотят всех сохранить у себя, чую, что на самом деле будет большая чистка состава.
+15
0
+15
Ответ Andraey
Они там все с ума посходили? Давайте Клею 25 в год, Полу 20. Он же "один из лучших"!! По барабану будущее команды, династия продолжит тусить...
с ума сходят фанаты, они кайфуют
+9
-1
+8
Томпсона оставляем, Пола оставляем, всех оставляем. Я так понял Керра результат команды в этом сезоне устраивает?
+7
0
+7
Ответ scorp19
Он негарантированный
Тогда пожать руки и сказать спасибо ему и Клэю
+7
0
+7
Ответ Сергей Галынский
У него такой контракт на следующий сезон,что куда он денется с тонующего корабля
Он негарантированный
+7
-1
+6
Ответ Andraey
Они там все с ума посходили? Давайте Клею 25 в год, Полу 20. Он же "один из лучших"!! По барабану будущее команды, династия продолжит тусить...
30 млн у Пола))
+6
-1
+5
Ответ DonaldBrashear 2.0
По мне, так лучше бы Крис Пол ушел бы куда-нибудь. Может быть, выкуп контракта ГС и минималка можно как-нибудь? Я думаю, что ему деньги особо не важны ведь, лучше бы в контендер какой-то, все же попытаться взять титул. Думаю, что многим командам может пригодиться. В следующем сезоне ГС еще хуже станут, Стэф старше станет. Клэй, походу, получит свой контракт и вообще на игру забьет. Прикиньте, это был контрактный сезон Клэя и он такое выдал, а уж когда получит деньги, совсем плевать ему станет. На драфте никому не возьмут топового все равно. Надеюсь, что Крис найдет вариант для реальной борьбы за титул для себя.
Тогда в Лейкерс. И по роли идеально вольется, а-ля Плейофф-Рондо, и он единственный из Банана-тим, кто не играл в одной команде с ЛеБроном.
+6
-1
+5
провалы провалам рознь: можно в регулярке провалиться (и не раз), можно в ПО игру провпаить , но когда в РЕШАЮЩЕЙ игре сезона игрок выдает такой "перфоманс", то уже самые маститые адвокаты при упоминании фамилии "Томпсон" делают вид, что они не адвокаты вовсе, а продавцы мороженого
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конечно останется, кому он нужен
+5
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+4
В ГСВ Полу делать нечего, особенно если он еще надеется на перстень
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Ответ lopek
Не понимаю, чем так неугоден всем комментаторам пол. Мужик играл впервые в жизни с банки, играл хорошо, сделал из Дэвиса боевую единицу, натаскал кумингу(так дреймонд говорил), да и впринципе во главе с ним была одна из лучших скамеек в лиге, как по +/- так и по очкам Да, он не заслуживает 30 млн, но следующий год у него негарантированный, почему бы не подписать хорошего разыгрывающего с головой, он в отличии от томпсона не требует не стартового состава не большого контракта
Ну, мне Пол в ГС норм. Отлично зашёл во второй юнит, решив проблему минут без Карри - кто ж знал, что стартеры разом превратятся в такое г, ребят из второго юнита у него заберут, а самого начнут пихать в идиотские ротации в команде, в которой разучились ставить защиту без Майка Брауна?

На его месте смотрел бы куда угодно, но не в сторону ГС, ибо со Стиви во главе всё будет плохо, гениальные пятёрки в три гарда никуда не денутся, а сам Пол точно немногим хуже условного Конли, и ещё может попылить с банки в каком-нибудь контейнере после отказа ГС от опции.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
По мне, так лучше бы Крис Пол ушел бы куда-нибудь. Может быть, выкуп контракта ГС и минималка можно как-нибудь? Я думаю, что ему деньги особо не важны ведь, лучше бы в контендер какой-то, все же попытаться взять титул. Думаю, что многим командам может пригодиться. В следующем сезоне ГС еще хуже станут, Стэф старше станет. Клэй, походу, получит свой контракт и вообще на игру забьет. Прикиньте, это был контрактный сезон Клэя и он такое выдал, а уж когда получит деньги, совсем плевать ему станет. На драфте никому не возьмут топового все равно. Надеюсь, что Крис найдет вариант для реальной борьбы за титул для себя.
В Бостон или Денвер на минималку.
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Ответ PHOENIX81
ага,видя как их размазывают Кингс лицом об паркет,без стартового шутера и лучше запасного)))))))))))) кайф)))))))
бывает. неудачные дни на работе. у тебя тоже. завтра будет новый день.
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У него такой контракт на следующий сезон,что куда он денется с тонующего корабля
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ухахах, поставь его в старт и танкуй за пиком))
А так неплохо сезон заканчивали, могли бы и пройти
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Он прав Пол и скамейка у ГСВ топовая и останутся такими и дальше. Тут всё замечательно работает, не надо ничего менять. А вот старт придется перелопатить.
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Что-то Стив Керр разочаровал. Перестал развиваться, поплыл по течению...
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Ответ Azat LA
Тогда в Лейкерс. И по роли идеально вольется, а-ля Плейофф-Рондо, и он единственный из Банана-тим, кто не играл в одной команде с ЛеБроном.
В сборной играл.
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Ответ Readers
Ну, Симмонс на фоне Клэя ничего не добился в лиге, на самом деле. Так что ситуация совсем другая
да ситуации схожи. в любом момент суесосить своего игрока публично совсем неправильно.
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Ответ Айрат Ситдиков
Ну фила на беню всех собак спустила в свое время)
Ну, Симмонс на фоне Клэя ничего не добился в лиге, на самом деле. Так что ситуация совсем другая
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Ответ no lambo
смотрю комменты по итогам игры, ребята блин, вы как первый день живете. Все заявления по итогам игры - это дежурные комментарии, чтобы сохранить лицо, после жесткого поражения. Все всё понимают, но решения будут приниматься летом за закрытыми дверями. В то же время спортс: хмммм, почему же каждый игрок не говорит, что "Клэй го**о, мы лузеры, распускаем команду", и что еще потом сам Клэй пришел бы и сказал "ну да, я го**о, отправьте меня в Китай ближайшим рейсом плез" Ну серьезно?
Ну фила на беню всех собак спустила в свое время)
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Ответ Александр Митраков
"У Пола действующий контракт на сезон-24/25 – 30,8 миллиона долларов." негарантированный контракт. До 28 июня нужно принять решение
реджект и подписать на МЛЕ. Правда, оно у них маленькое
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Пусть остаётся, но без тебя… дорогущий ты наш
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Ответ Айрат Ситдиков
ну кроме 30 лямов не вижу у него особых и минусов. Пока гсв так яро хотят всех сохранить у себя, чую, что на самом деле будет большая чистка состава.
за минималку то да,минусов нет.
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Ответ lopek
Не понимаю, чем так неугоден всем комментаторам пол. Мужик играл впервые в жизни с банки, играл хорошо, сделал из Дэвиса боевую единицу, натаскал кумингу(так дреймонд говорил), да и впринципе во главе с ним была одна из лучших скамеек в лиге, как по +/- так и по очкам Да, он не заслуживает 30 млн, но следующий год у него негарантированный, почему бы не подписать хорошего разыгрывающего с головой, он в отличии от томпсона не требует не стартового состава не большого контракта
ты наверное жалеешь,что он покинул Аризону?
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Керр: Ребята давайте жить дружно, денег на всех хватит, Лэйкоб никого не обидит, а результат ему по барабану...))))
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По мне, так лучше бы Крис Пол ушел бы куда-нибудь. Может быть, выкуп контракта ГС и минималка можно как-нибудь?

Я думаю, что ему деньги особо не важны ведь, лучше бы в контендер какой-то, все же попытаться взять титул. Думаю, что многим командам может пригодиться.

В следующем сезоне ГС еще хуже станут, Стэф старше станет. Клэй, походу, получит свой контракт и вообще на игру забьет. Прикиньте, это был контрактный сезон Клэя и он такое выдал, а уж когда получит деньги, совсем плевать ему станет.

На драфте никому не возьмут топового все равно.

Надеюсь, что Крис найдет вариант для реальной борьбы за титул для себя.
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