«Это не конец». Крис Пол заявил, что не завершает карьеру

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Баскетбол

Крис Пол заявил, что не завершает карьеру и проведет свой 20-й сезон в НБА.

«Я поговорю с женой и детьми, с семьей, с системой поддержки, посмотрим, что они думают. Но это не конец. Я это знаю точно.

Что касается моего будущего в «Уорриорз», я пока не думал об этом. Сегодня в 8 утра я был в спортзале, делал упражнения и готовился к матчу. Когда придет время, мы поговорим с Майком Данливи и Стивом Керром и посмотрим, что они думают. Но мне здесь понравилось. Честно говоря, это пятый год, когда я живу вдали от семьи, но я виделся с ней чаще, чем когда-либо», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».

У Пола негарантированный контракт с «Уорриорз» на сезон-2024/25 стоимостью 30,8 миллиона долларов.

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22 комментария
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Крис Пол - единственный играющий с драфта 2005 года, Кайл Лаури - с драфта 2006 года и Леброн Джеймс - с уже ставшего легендарным драфта 2003 года.
+37
0
+37
Пол, со всем уважением, но 30 лямов ты уже не стоишь. Возможно где- то в условном Детройте
+24
-3
+21
Ответ leon01
Пол, со всем уважением, но 30 лямов ты уже не стоишь. Возможно где- то в условном Детройте
В САС уж тогда
+15
0
+15
ну, он сезон провел достойно...
+13
0
+13
Ответ Турбомарсоход
Крис Пол - единственный играющий с драфта 2005 года, Кайл Лаури - с драфта 2006 года и Леброн Джеймс - с уже ставшего легендарным драфта 2003 года.
Пи Джей Такер тоже с 2006, пока вроде ещё держится в НБА
+9
0
+9
Ответ leon01
Пол, со всем уважением, но 30 лямов ты уже не стоишь. Возможно где- то в условном Детройте
Там он пришелся бы кстати, батька для Канингема эдакий
+9
-2
+7
*«Это не конец». Крис Пол заявил на вопрос журналистки.

Острее заголовки.
+7
-1
+6
Очень вряд ли, что ГСВ на фоне отсутствия желания в течение года продлить Клея, захотят гарантировать Крису оставшийся год по контракту на 30 млн. А за минималку можно найти варианты и в более перспективных контендерах. Например Пеликаны и Миннесота имеют определенные пробелы на позиции PG, да и во второй юнит Денвера, как тут писали, Крис вошел бы как влитой. И это без восточных вариантов вроде Бостона, который максимально далек от дома / семьи. Если гайка для него мотивация, нужно смотреть в эту сторону, благо денег за карьеру уже заработал достаточно и условные 10 млн, которые теоретически могут предложить кто то вроде Детройта / Шарлотт / Портленда вряд ли для Криса стоят возни с бестолковой молодежью в последний год-два карьеры
+5
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В Денвер на минималку.
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Ответ jabarkas
В Денвер на минималку.
Причем в ближайшие три дня.
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🧐Единственное что интересно, что за система поддержки? Это мол как?
звонят по телефону- Со словами, мы проиграли матч плэй-ина и мы завершаем сезон, а в ответ- Ваш Звонок очень важен для нас, оставайтесь пожалуйста на линии, с вами свяжется специалист 😂😂😂
+3
-1
+2
Крис умеет считать деньги и так просто от него не избавитесь!
)
+1
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Ответ jabarkas
В Денвер на минималку.
Тоже об этом подумал…
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А где у него семья живет, в ЛА? Не в Хьюстоне же
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Ответ Турбомарсоход
Крис Пол - единственный играющий с драфта 2005 года, Кайл Лаури - с драфта 2006 года и Леброн Джеймс - с уже ставшего легендарным драфта 2003 года.
Кто знает, вдруг Орландо на сезон на ветеранский минимум подпишет Ховарда, который еще не завершил карьеру, и к нас будет игрок с драфта 2004)
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Ответ Alverond
Пеликаны и Миннесота чем-то лучше ГСВ?
Отвечает капитан Очевидность:
А) местом в таблице
Б) возрастом / потенциалом для улучшения своих результатов. Конкретно по Миньке, как показал этот сезон по итогам борьбы на экстремально конкурентном западе, можно всерьез говорить о топ - 5 списка контендеров.
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Ответ victan
Очень вряд ли, что ГСВ на фоне отсутствия желания в течение года продлить Клея, захотят гарантировать Крису оставшийся год по контракту на 30 млн. А за минималку можно найти варианты и в более перспективных контендерах. Например Пеликаны и Миннесота имеют определенные пробелы на позиции PG, да и во второй юнит Денвера, как тут писали, Крис вошел бы как влитой. И это без восточных вариантов вроде Бостона, который максимально далек от дома / семьи. Если гайка для него мотивация, нужно смотреть в эту сторону, благо денег за карьеру уже заработал достаточно и условные 10 млн, которые теоретически могут предложить кто то вроде Детройта / Шарлотт / Портленда вряд ли для Криса стоят возни с бестолковой молодежью в последний год-два карьеры
только не в Денвер,нафиг он нужен там со своей кармой
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Ответ Alverond
Пеликаны и Миннесота чем-то лучше ГСВ?
на данный момент лучше) Минька так с отрывом лучше
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Ответ victan
Очень вряд ли, что ГСВ на фоне отсутствия желания в течение года продлить Клея, захотят гарантировать Крису оставшийся год по контракту на 30 млн. А за минималку можно найти варианты и в более перспективных контендерах. Например Пеликаны и Миннесота имеют определенные пробелы на позиции PG, да и во второй юнит Денвера, как тут писали, Крис вошел бы как влитой. И это без восточных вариантов вроде Бостона, который максимально далек от дома / семьи. Если гайка для него мотивация, нужно смотреть в эту сторону, благо денег за карьеру уже заработал достаточно и условные 10 млн, которые теоретически могут предложить кто то вроде Детройта / Шарлотт / Портленда вряд ли для Криса стоят возни с бестолковой молодежью в последний год-два карьеры
Пеликаны и Миннесота чем-то лучше ГСВ?
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Семья Криса в Лос Анджелесе? Спросит семью.. с другой стороны много в обоих LA не дадут и не лучшие контендеры.
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Конечно, Крис) Рекорды Кидда по ассистам и перехватам сами себя не побьют
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https://www.facebook.com/bleacherreport/videos/chris-paul-fell-short-of-winning-his-first-nba-title/527017381875701/
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