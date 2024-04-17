«Это не конец». Крис Пол заявил, что не завершает карьеру
Крис Пол заявил, что не завершает карьеру и проведет свой 20-й сезон в НБА.
«Я поговорю с женой и детьми, с семьей, с системой поддержки, посмотрим, что они думают. Но это не конец. Я это знаю точно.
Что касается моего будущего в «Уорриорз», я пока не думал об этом. Сегодня в 8 утра я был в спортзале, делал упражнения и готовился к матчу. Когда придет время, мы поговорим с Майком Данливи и Стивом Керром и посмотрим, что они думают. Но мне здесь понравилось. Честно говоря, это пятый год, когда я живу вдали от семьи, но я виделся с ней чаще, чем когда-либо», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».
У Пола негарантированный контракт с «Уорриорз» на сезон-2024/25 стоимостью 30,8 миллиона долларов.
Острее заголовки.
звонят по телефону- Со словами, мы проиграли матч плэй-ина и мы завершаем сезон, а в ответ- Ваш Звонок очень важен для нас, оставайтесь пожалуйста на линии, с вами свяжется специалист 😂😂😂
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А) местом в таблице
Б) возрастом / потенциалом для улучшения своих результатов. Конкретно по Миньке, как показал этот сезон по итогам борьбы на экстремально конкурентном западе, можно всерьез говорить о топ - 5 списка контендеров.