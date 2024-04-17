Крис Пол впервые за 14 лет пропустит плей-офф

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА НБА плей-офф Баскетбол

Крис Пол не сыграет в плей-офф в этом году.

«Уорриорз» Пола во вторник проиграли «Кингз» в матче плей-ин – 94:118.

Ветеран пропускает плей-офф впервые за 14 лет. Последний раз он не играл в решающей стадии чемпионата в сезоне-2009/10, когда представлял «Новый Орлеан».

За 19 сезонов в НБА один из лучших первых номеров в истории ни разу не добирался до финала плей-офф.

В дебютном сезоне за «Голден Стэйт» 38-летний баскетболист набирал 9,2 очка, 3,9 подбора и 6,8 передачи в среднем за игру.

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30 комментариев
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В новости ошибка - Пол был в финале с Финиксом.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
По мне, так лучше бы Крис Пол ушел бы куда-нибудь. Может быть, выкуп контракта ГС и минималка можно как-нибудь? Я думаю, что ему деньги особо не важны ведь, лучше бы в контендер какой-то, все же попытаться взять титул. Думаю, что многим командам может пригодиться. В следующем сезоне ГС еще хуже станут, Стэф старше станет. Клэй, походу, получит свой контракт и вообще на игру забьет. Прикиньте, это был контрактный сезон Клэя и он такое выдал, а уж когда получит деньги, совсем плевать ему станет. На драфте никому не возьмут топового все равно. Надеюсь, что Крис найдет вариант для реальной борьбы за титул для себя.
К Леброну может? Последние действующие участники banana-boat братства. Под конец карьеры обоих поиграют друг с другом.
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+26
Ответ DonaldBrashear 2.0
По мне, так лучше бы Крис Пол ушел бы куда-нибудь. Может быть, выкуп контракта ГС и минималка можно как-нибудь? Я думаю, что ему деньги особо не важны ведь, лучше бы в контендер какой-то, все же попытаться взять титул. Думаю, что многим командам может пригодиться. В следующем сезоне ГС еще хуже станут, Стэф старше станет. Клэй, походу, получит свой контракт и вообще на игру забьет. Прикиньте, это был контрактный сезон Клэя и он такое выдал, а уж когда получит деньги, совсем плевать ему станет. На драфте никому не возьмут топового все равно. Надеюсь, что Крис найдет вариант для реальной борьбы за титул для себя.
Крис не похож на идиота, с чего это вдруг ему отказываться от таких денег. Все норм будет, отыграет еще сезончик
+18
-1
+17
По мне, так лучше бы Крис Пол ушел бы куда-нибудь. Может быть, выкуп контракта ГС и минималка можно как-нибудь?

Я думаю, что ему деньги особо не важны ведь, лучше бы в контендер какой-то, все же попытаться взять титул. Думаю, что многим командам может пригодиться.

В следующем сезоне ГС еще хуже станут, Стэф старше станет. Клэй, походу, получит свой контракт и вообще на игру забьет. Прикиньте, это был контрактный сезон Клэя и он такое выдал, а уж когда получит деньги, совсем плевать ему станет.

На драфте никому не возьмут топового все равно.

Надеюсь, что Крис найдет вариант для реальной борьбы за титул для себя.
+18
-2
+16
Обидно за легенду Вашингтона
+11
-1
+10
Я бы хотел видеть Криспо с пеликанами. Так же можно его к Вембе, в Орландо, назад к финикам норм.
+10
0
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Крису Полу жутко не везёт на протяжении всей карьеры. Сначала тащил на себе Нью-Орлеан, в 2008 году в гонке МВП его обошел Кобе, Стерн наложил вето на обмен в Лейкерс, обменяли в Клипперс и там тоже не смог привести команду к титулу, затем обмены в Оклахому и в Хьюстон, травма в самый ответственный момент в серии с ГСВ, переход в Финикс и поражение в финале, теперь завершение карьеры в Голден Стейте.
+9
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+9
Ответ Alexander Permyakov
К Леброну может? Последние действующие участники banana-boat братства. Под конец карьеры обоих поиграют друг с другом.
Леброну нужны молодые тела, которые будут бегать и прыгать за него в защите и нападении. А мячик он и сам может потаскать.
+9
-1
+8
Ответ DonaldBrashear 2.0
По мне, так лучше бы Крис Пол ушел бы куда-нибудь. Может быть, выкуп контракта ГС и минималка можно как-нибудь? Я думаю, что ему деньги особо не важны ведь, лучше бы в контендер какой-то, все же попытаться взять титул. Думаю, что многим командам может пригодиться. В следующем сезоне ГС еще хуже станут, Стэф старше станет. Клэй, походу, получит свой контракт и вообще на игру забьет. Прикиньте, это был контрактный сезон Клэя и он такое выдал, а уж когда получит деньги, совсем плевать ему станет. На драфте никому не возьмут топового все равно. Надеюсь, что Крис найдет вариант для реальной борьбы за титул для себя.
У него негарантированный контракт. Врядли ГСВ активизируют 30 мил, когда им надо в перестройку уходить.
Таже ситуация и с луни
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За минималку будет роскошное подписание для любого контейнера. Иронично, если в Санс, все таки они ему гарантировали огромный контракт на пятом десятке.
+5
0
+5
Пошел за гайкой, а ГС даже в ПО не вышли, лол. Похоже его проклятье усиливается с возрастом.
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-1
+5
Ответ NexqtR
Комментарий удален пользователем
Так ведь...финал 2021го...
"At 36 years old, Paul made his first Finals appearance after 16 seasons in the league and 10 All-NBA selections"
+4
0
+4
А в Сперс к Вите? 🤔
+5
-1
+4
Почему бы ему подкаст не завести? Вот уж кому есть что сказать за баскет. А то всякие Грины да Аринасы вещают что попало.
+3
0
+3
Что называется, связался с лузерами.
+10
-8
+2
Ответ LilAnswer
В новости ошибка - Пол был в финале с Финиксом.
Да какая разница, был в финале или не был? Новостникам баскет-ветки пофигу на такие мелочи, вот увидишь они даже не поправят это)
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+2
Ответ Mr.BadGuy
Леброну нужны молодые тела, которые будут бегать и прыгать за него в защите и нападении. А мячик он и сам может потаскать.
Ну с Рондо вышло неплохо не так давно. А тут даже корешок какой-никакой
+1
0
+1
Ответ Ross!* Redcross
Я бы хотел видеть Криспо с пеликанами. Так же можно его к Вембе, в Орландо, назад к финикам норм.
спасибо,не надо обратно в Аризону. за такую зп.
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Мне бы очень хотелось увидеть Пола в Никс, или возможно в Майами
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Ответ rboroveev@gmail.com
За минималку будет роскошное подписание для любого контейнера. Иронично, если в Санс, все таки они ему гарантировали огромный контракт на пятом десятке.
прайм в Финиксе у него был когда в Финале играли. дальше хуже.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
По мне, так лучше бы Крис Пол ушел бы куда-нибудь. Может быть, выкуп контракта ГС и минималка можно как-нибудь? Я думаю, что ему деньги особо не важны ведь, лучше бы в контендер какой-то, все же попытаться взять титул. Думаю, что многим командам может пригодиться. В следующем сезоне ГС еще хуже станут, Стэф старше станет. Клэй, походу, получит свой контракт и вообще на игру забьет. Прикиньте, это был контрактный сезон Клэя и он такое выдал, а уж когда получит деньги, совсем плевать ему станет. На драфте никому не возьмут топового все равно. Надеюсь, что Крис найдет вариант для реальной борьбы за титул для себя.
Клею без разницы - контрактный сезон или нет. У него травка в любом случае.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
По мне, так лучше бы Крис Пол ушел бы куда-нибудь. Может быть, выкуп контракта ГС и минималка можно как-нибудь? Я думаю, что ему деньги особо не важны ведь, лучше бы в контендер какой-то, все же попытаться взять титул. Думаю, что многим командам может пригодиться. В следующем сезоне ГС еще хуже станут, Стэф старше станет. Клэй, походу, получит свой контракт и вообще на игру забьет. Прикиньте, это был контрактный сезон Клэя и он такое выдал, а уж когда получит деньги, совсем плевать ему станет. На драфте никому не возьмут топового все равно. Надеюсь, что Крис найдет вариант для реальной борьбы за титул для себя.
Тот же Финикс бы его взял его на минималку, только вряд ли дед пойдет обратно
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Ответ ST-L
Крис не похож на идиота, с чего это вдруг ему отказываться от таких денег. Все норм будет, отыграет еще сезончик
если бы был уверен в ГАЙКЕ,то отказался бы. он баксами обеспечил даже правнуков.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
По мне, так лучше бы Крис Пол ушел бы куда-нибудь. Может быть, выкуп контракта ГС и минималка можно как-нибудь? Я думаю, что ему деньги особо не важны ведь, лучше бы в контендер какой-то, все же попытаться взять титул. Думаю, что многим командам может пригодиться. В следующем сезоне ГС еще хуже станут, Стэф старше станет. Клэй, походу, получит свой контракт и вообще на игру забьет. Прикиньте, это был контрактный сезон Клэя и он такое выдал, а уж когда получит деньги, совсем плевать ему станет. На драфте никому не возьмут топового все равно. Надеюсь, что Крис найдет вариант для реальной борьбы за титул для себя.
Конечно, у каждого своя мотивация, и титулы важны, но какое по большому счёту значение имеет гайка в роли запасного для игрока, который 11 раз был в сборных сезона (10 и более раз туда выбирались 25 игроков за всю историю НБА).
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Победили сегодня Лейкерс и Кингс, а новости в ленте только о проигравших Уорриорс.... Они никому не интересны. Давайте про Малика Монка и Гейба Винсента
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Переход в ГСВ изначально был сомнительным, ему скорее нужно в команду где парни голодные.
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Ответ Cash_flow
Да какая разница, был в финале или не был? Новостникам баскет-ветки пофигу на такие мелочи, вот увидишь они даже не поправят это)
Так и есть )
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Ответ LilAnswer
В новости ошибка - Пол был в финале с Финиксом.
Местный чатгпт не обновили. Там нет свежих данных :)
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Ответ LilAnswer
В новости ошибка - Пол был в финале с Финиксом.
Комментарий удален пользователем
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