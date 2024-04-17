Крис Пол впервые за 14 лет пропустит плей-офф
Крис Пол не сыграет в плей-офф в этом году.
«Уорриорз» Пола во вторник проиграли «Кингз» в матче плей-ин – 94:118.
Ветеран пропускает плей-офф впервые за 14 лет. Последний раз он не играл в решающей стадии чемпионата в сезоне-2009/10, когда представлял «Новый Орлеан».
За 19 сезонов в НБА один из лучших первых номеров в истории ни разу не добирался до финала плей-офф.
В дебютном сезоне за «Голден Стэйт» 38-летний баскетболист набирал 9,2 очка, 3,9 подбора и 6,8 передачи в среднем за игру.
Я думаю, что ему деньги особо не важны ведь, лучше бы в контендер какой-то, все же попытаться взять титул. Думаю, что многим командам может пригодиться.
В следующем сезоне ГС еще хуже станут, Стэф старше станет. Клэй, походу, получит свой контракт и вообще на игру забьет. Прикиньте, это был контрактный сезон Клэя и он такое выдал, а уж когда получит деньги, совсем плевать ему станет.
На драфте никому не возьмут топового все равно.
Надеюсь, что Крис найдет вариант для реальной борьбы за титул для себя.
Таже ситуация и с луни
"At 36 years old, Paul made his first Finals appearance after 16 seasons in the league and 10 All-NBA selections"