Крис Пол впервые за 14 лет пропустит плей-офф

Крис Пол не сыграет в плей-офф в этом году.

«Уорриорз» во вторник проиграли «Кингз» в матче плей-ин – 94:118.

Ветеран пропускает плей-офф впервые за 14 лет. Последний раз он не играл в решающей стадии чемпионата в сезоне-2009/10, когда представлял «Новый Орлеан».

За 19 сезонов в один из лучших первых номеров в истории ни разу не добирался до финала плей-офф.

В дебютном сезоне за « » 38-летний баскетболист набирал 9,2 очка, 3,9 подбора и 6,8 передачи в среднем за игру.