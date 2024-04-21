ACB. «Барселона» выиграла у «Мурсии», «Манреса» уступила «Андорре» и другие результаты

Теги результаты Барселона Гран-Канария чемпионат Испании Гранада Мурсия Бреоган Манреса Андорра Паленсия Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB прошли четыре матча.

«Барселона» выиграла у «Мурсии», «Манреса» уступила «Андорре».

АСВ

Регулярный чемпионат

Бреоган – Гран-Канария 70:77 OT (13:16, 20:12, 17:19, 8:11, 12:19)
Дата проведения
20 апреля, 19.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча
Бреоган
Сако (8), Момиров (6), Гарсия (2), Накич (0), Йогела (0) – старт; Полайт (14), Фернандес (14 + 7 подборов), Маклемор (13), Робинсон (7), Серхи Кинтела (6).
Гран-Канария
Хэпп (21 + 5 потерь), Бруссино (17 + 6 передач), Кляич (15), Шурна (10), Альбиси (3 + 7 подборов + 5 потерь) – старт; Пело (6 + 7 подборов), Ландесберг (3), Гедич (2), Сальво (0), Пркачин (0), Лэммерс (0).

Манреса – Андорра 90:97 (30:28, 23:21, 9:24, 28:24)
Дата проведения
20 апреля, 19.00, «Pavelló Nou Congost»
Онлайн матча
Манреса
Бадио (22), Робинсон (22), Гарсия (8 + 6 передач), Санья (8), Штейнбергс (6) – старт; Уильямс (10), Ваулет (4), Гебен (4), Тэйлор (2), Дани Перес (2), Ориола (2).
Андорра
Хардинг (26), Монтеро (16), Окойе (14 + 8 подборов), Тайсон Перес (3), Мадсен (3) – старт; Андрич (14), Марич (12), Лус (8), дос Анжос (1), Борг (0), Рубио (0).

Барселона – Мурсия 97:86 (21:22, 26:18, 32:28, 18:18)
Дата проведения
20 апреля, 21.45, «Палау Блауграна»
Онлайн матча
Барселона
Веселы (20), Саторански (10), да Силва (9), Лапровиттола (8 + 7 передач), Калинич (3) – старт; Абринес (12), Рубио (9), Эрнангомес (8), Йокубайтис (7), Ннаджи (7), Паркер (4).
Мурсия
Эннис (16), Слива (13), Копэйн (7), Куруц (5), Биргандер (2) – старт; Тодорович (15), Сент-Рос (12), Хакансон (8), Радович (4), Радебу (2), Дианье (2).

Паленсия – Гранада 83:91 (14:21, 20:26, 21:19, 28:25)
Дата проведения
20 апреля, 21.45, «Pabellón Municipal de Palencia»
Онлайн матча
Паленсия
ван дер Вюрст де Врис (17), Камба (16 + 7 подборов), Пасечник (13 + 7 подборов), Хэндс (6), Ортега (2) – старт; Бените (9), Фрэнкэмп (8), Пинейро (8 + 7 подборов), Убаль (3), Хармс (1).
Гранада
Читэм (15), Фелисио (12 + 7 подборов), Коста (11 + 8 передач), Крэмер (8), Томас (8) – старт; Валтонен (14), Бэмфорт (12), Руссель (5), Уайли (3), Диме (3), К. Диас (0).

Положение команд: Уникаха – 24-5, Реал – 24-5, Барселона – 21-9, Тенерифе – 19-10, Мурсия – 19-11, Гран-Канария – 19-11, Валенсия – 18-11, Манреса – 17-13, Баскония – 16-13, Ховентуд – 14-15, Бильбао – 13-16, Сарагоса – 11-18, Андорра – 11-19, Жирона – 10-19, Гранада – 9-21, Бреоган – 8-22, Обрадойро – 7-22, Паленсия – 5-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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