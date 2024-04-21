ACB. «Барселона» выиграла у «Мурсии», «Манреса» уступила «Андорре» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB прошли четыре матча.
«Барселона» выиграла у «Мурсии», «Манреса» уступила «Андорре».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 апреля, 19.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Бреоган
- Сако (8), Момиров (6), Гарсия (2), Накич (0), Йогела (0) – старт; Полайт (14), Фернандес (14 + 7 подборов), Маклемор (13), Робинсон (7), Серхи Кинтела (6).
- Дата проведения
- 20 апреля, 19.00, «Pavelló Nou Congost»
- Манреса
- Бадио (22), Робинсон (22), Гарсия (8 + 6 передач), Санья (8), Штейнбергс (6) – старт; Уильямс (10), Ваулет (4), Гебен (4), Тэйлор (2), Дани Перес (2), Ориола (2).
- Дата проведения
- 20 апреля, 21.45, «Палау Блауграна»
- Барселона
- Веселы (20), Саторански (10), да Силва (9), Лапровиттола (8 + 7 передач), Калинич (3) – старт; Абринес (12), Рубио (9), Эрнангомес (8), Йокубайтис (7), Ннаджи (7), Паркер (4).
- Дата проведения
- 20 апреля, 21.45, «Pabellón Municipal de Palencia»
- Паленсия
- ван дер Вюрст де Врис (17), Камба (16 + 7 подборов), Пасечник (13 + 7 подборов), Хэндс (6), Ортега (2) – старт; Бените (9), Фрэнкэмп (8), Пинейро (8 + 7 подборов), Убаль (3), Хармс (1).
Положение команд: Уникаха – 24-5, Реал – 24-5, Барселона – 21-9, Тенерифе – 19-10, Мурсия – 19-11, Гран-Канария – 19-11, Валенсия – 18-11, Манреса – 17-13, Баскония – 16-13, Ховентуд – 14-15, Бильбао – 13-16, Сарагоса – 11-18, Андорра – 11-19, Жирона – 10-19, Гранада – 9-21, Бреоган – 8-22, Обрадойро – 7-22, Паленсия – 5-25.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.