ACB. «Жирона» встретится с «Барселоной», «Реал» примет «Ховентуд» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.
«Жирона» сыграет с «Барселоной», «Реал» примет «Ховентуд».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 апреля, 13.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 14 апреля, 18.00, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
- Дата проведения
- 14 апреля, 19.00, «Гран-Канария Арена»
- Дата проведения
- 14 апреля, 19.30, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 14 апреля, 19.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Положение команд: Уникаха – 24-5, Реал – 23-5, Барселона – 19-9, Мурсия – 19-10, Тенерифе – 19-10, Гран-Канария – 17-11, Валенсия – 17-11, Манреса – 17-12, Баскония – 15-13, Ховентуд – 14-14, Бильбао – 13-16, Сарагоса – 11-18, Жирона – 10-18, Андорра – 10-18, Гранада – 8-20, Бреоган – 8-20, Обрадойро – 7-22, Паленсия – 5-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.