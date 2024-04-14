ACB. «Жирона» встретится с «Барселоной», «Реал» примет «Ховентуд» и другие матчи

Теги результаты Ховентуд Баскония Барселона Гран-Канария Реал чемпионат Испании Жирона Валенсия Гранада Бреоган Андорра Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

«Жирона» сыграет с «Барселоной», «Реал» примет «Ховентуд».

АСВ

Регулярный чемпионат

Баскония – Бреоган
Дата проведения
14 апреля, 13.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Жирона – Барселона
Дата проведения
14 апреля, 18.00, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Онлайн матча

Гран-Канария – Андорра
Дата проведения
14 апреля, 19.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Реал – Ховентуд
Дата проведения
14 апреля, 19.30, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Гранада – Валенсия
Дата проведения
14 апреля, 19.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Онлайн матча

Положение команд: Уникаха – 24-5, Реал – 23-5, Барселона – 19-9, Мурсия – 19-10, Тенерифе – 19-10, Гран-Канария – 17-11, Валенсия – 17-11, Манреса – 17-12, Баскония – 15-13, Ховентуд – 14-14, Бильбао – 13-16, Сарагоса – 11-18, Жирона – 10-18, Андорра – 10-18, Гранада – 8-20, Бреоган – 8-20, Обрадойро – 7-22, Паленсия – 5-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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