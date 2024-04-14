ACB. «Жирона» встретится с «Барселоной», «Реал» примет «Ховентуд» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

«Жирона» сыграет с «Барселоной», «Реал» примет «Ховентуд».

АСВ

Регулярный чемпионат

Гранада – Валенсия Дата проведения 14 апреля, 19.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada» Онлайн матча

Положение команд: Уникаха – 24-5, – 23-5, – 19-9, – 19-10, – 19-10, – 17-11, – 17-11, – 17-12, – 15-13, Ховентуд – 14-14, – 13-16, Сарагоса – 11-18, Жирона – 10-18, Андорра – 10-18, Гранада – 8-20, Бреоган – 8-20, Обрадойро – 7-22, Паленсия – 5-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.