ACB. «Реал» проиграл дома «Манресе», «Гран-Канария» была сильнее «Валенсии» и другие результаты

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB прошли пять матчей.

«Реал» проиграл дома «Манресе», «Гран-Канария» была сильнее «Валенсии».

АСВ

Регулярный чемпионат

Реал – Манреса 72:83 (15:17, 19:24, 18:19, 20:23)
Дата проведения
31 марта, 13.30, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча
Реал
Ябуселе (12 + 7 подборов), Муса (8), Кампаццо (6 + 7 подборов), Тавареш (3), Абальде (0) – старт; Пуарье (19 + 9 подборов + 4 блок-шота), Дек (12), Родригес (6 + 6 передач), Серхио Юль (6), Руди Фернандес (0), Козюр (0).
Манреса
Робинсон (16), Гебен (10), Ваулет (9), Дани Перес (2), Уильямс (2) – старт; Бадио (20), Гарсия (9), Ориола (6 + 10 подборов), Штейнбергс (5), Санья (4), Жоу (0), Мавугбе (0).

Гран-Канария – Валенсия 79:71 (18:26, 20:11, 13:19, 28:15)
Дата проведения
31 марта, 14.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча
Гран-Канария
Хэпп (20 + 5 перехватов), Слотер (13), Альбиси (9), Бруссино (9), Шурна (5) – старт; Лэммерс (11 + 7 подборов), Пело (10), Сальво (2), Бассас (0), Кляич (0), Ландесберг (0).
Валенсия
Йович (13 + 9 передач), Оджелей (11), Андерсон (9), Робертсон (6 + 6 потерь), Инглис (0) – старт; Дэвис (24), Лопес-Аростеги (7), Прадилья (1), Пангос (0), Пуэрто (0).

Мурсия – Андорра 99:86 (21:22, 29:18, 26:24, 23:22)
Дата проведения
31 марта, 18.00, «Palacio Municipal De Deportes»
Онлайн матча
Мурсия
Хакансон (22), Слива (19 + 7 подборов), Эннис (8), Куруц (2), Тодорович (2) – старт; Радебу (15), Сент-Рос (9), Радович (8), Копэйн (5), Йелинек (5), Дианье (4).
Андорра
Окойе (18), Марич (15 + 8 подборов), Лус (11 + 5 потерь), Тайсон Перес (11), Хардинг (7) – старт; Монтеро (7 + 6 передач), Андрич (7), Борг (5), Йовет (5), Сомодьи (0), Рубио (0), Мадсен (0).

Гранада – Ховентуд 86:83 (28:14, 19:20, 17:22, 22:27)
Дата проведения
31 марта, 18.00, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Онлайн матча
Гранада
Читэм (20), Коста (15 + 7 передач + 7 потерь), Уайли (10 + 7 подборов), Крэмер (9), Валтонен (7) – старт; К. Диас (8), Руссель (5), Фелисио (5 + 7 подборов), Диме (5), Бартон (2), Томас (0).
Ховентуд
Фелис (17), Бродзянски (14), Томич (11 + 8 подборов), Вивес (6), Бускетс (0) – старт; Кук (13), Рибас (10), Краг (5), Эванс (4), Ружич (3), Эндрюс (0).

Обрадойро – Барселона 84:89 (15:25, 29:21, 24:16, 16:27)
Дата проведения
31 марта, 19.30, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча
Обрадойро
Ховард (0), Стрелниекс (0), Т.Скрабб (0), Тимма (0), Пустовой (0).
Барселона
Лапровиттола (0), Саторански (0), Калинич (0), Парра (0), Веселы (0).

Положение команд: Реал – 23-4, Уникаха – 22-5, Барселона – 18-9, Тенерифе – 17-10, Гран-Канария – 17-10, Мурсия – 17-10, Валенсия – 16-11, Манреса – 16-11, Баскония – 15-12, Ховентуд – 14-13, Бильбао – 12-15, Сарагоса – 10-17, Жирона – 10-17, Андорра – 9-18, Гранада – 8-19, Обрадойро – 7-20, Бреоган – 7-20, Паленсия – 5-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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