ACB. «Реал» проиграл дома «Манресе», «Гран-Канария» была сильнее «Валенсии» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB прошли пять матчей.
«Реал» проиграл дома «Манресе», «Гран-Канария» была сильнее «Валенсии».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 марта, 13.30, «ВиЗинк Центр»
- Реал
- Ябуселе (12 + 7 подборов), Муса (8), Кампаццо (6 + 7 подборов), Тавареш (3), Абальде (0) – старт; Пуарье (19 + 9 подборов + 4 блок-шота), Дек (12), Родригес (6 + 6 передач), Серхио Юль (6), Руди Фернандес (0), Козюр (0).
- Дата проведения
- 31 марта, 14.00, «Гран-Канария Арена»
- Гран-Канария
- Хэпп (20 + 5 перехватов), Слотер (13), Альбиси (9), Бруссино (9), Шурна (5) – старт; Лэммерс (11 + 7 подборов), Пело (10), Сальво (2), Бассас (0), Кляич (0), Ландесберг (0).
- Дата проведения
- 31 марта, 18.00, «Palacio Municipal De Deportes»
- Мурсия
- Хакансон (22), Слива (19 + 7 подборов), Эннис (8), Куруц (2), Тодорович (2) – старт; Радебу (15), Сент-Рос (9), Радович (8), Копэйн (5), Йелинек (5), Дианье (4).
- Дата проведения
- 31 марта, 18.00, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
- Гранада
- Читэм (20), Коста (15 + 7 передач + 7 потерь), Уайли (10 + 7 подборов), Крэмер (9), Валтонен (7) – старт; К. Диас (8), Руссель (5), Фелисио (5 + 7 подборов), Диме (5), Бартон (2), Томас (0).
- Дата проведения
- 31 марта, 19.30, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
- Обрадойро
- Ховард (0), Стрелниекс (0), Т.Скрабб (0), Тимма (0), Пустовой (0).
- Барселона
- Лапровиттола (0), Саторански (0), Калинич (0), Парра (0), Веселы (0).
Положение команд: Реал – 23-4, Уникаха – 22-5, Барселона – 18-9, Тенерифе – 17-10, Гран-Канария – 17-10, Мурсия – 17-10, Валенсия – 16-11, Манреса – 16-11, Баскония – 15-12, Ховентуд – 14-13, Бильбао – 12-15, Сарагоса – 10-17, Жирона – 10-17, Андорра – 9-18, Гранада – 8-19, Обрадойро – 7-20, Бреоган – 7-20, Паленсия – 5-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.