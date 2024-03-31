ACB. «Реал» проиграл дома «Манресе», «Гран-Канария» была сильнее «Валенсии» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB прошли пять матчей.

«Реал» проиграл дома «Манресе», «Гран-Канария» была сильнее «Валенсии».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал – 23-4, Уникаха – 22-5, – 18-9, Тенерифе – 17-10, Гран-Канария – 17-10, – 17-10, – 16-11, Манреса – 16-11, – 15-12, Ховентуд – 14-13, – 12-15, – 10-17, Жирона – 10-17, Андорра – 9-18, Гранада – 8-19, Обрадойро – 7-20, Бреоган – 7-20, Паленсия – 5-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.