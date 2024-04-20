Никола Йокич: «Серия с «Лейкерс» была самой сложной в плей-офф прошлого года»
Никола Йокич поделился ожиданиями от серии с «Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Все игры прошлогоднего плей-офф были очень непростыми, все могло повернуться в пользу любой из сторон. Серия с «Лейкерс» была, наверное, самой сложной. Да, мы победили 4-0, но у них очень талантливая команда. Отлично выстроенная, и у них есть парочка серьезных ребят. Отношусь к нашему сопернику с большим уважением, думаю, будет интересная серия.
Леброн – невероятный. Он так сильно влияет на игру, разными способами, речь не только о наборе очков. А набирать он может с любой позиции. Просто монстр. Очень уважаю и ценю его. Очень хороший баскетболист, вероятно, один из лучших. Уважаю его и наслаждаюсь возможностью выходить против лучших», – признался центровой «Наггетс».
В серии с Финиксом ни один победный матч Наггетс не дошёл до клатча, а в элиминейшн гейм Финикс устроился на минус 30 к перерыву, ещё и на своём поле
Клатчей в победных для Наггетс игр не было