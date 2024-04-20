Никола Йокич: «Серия с «Лейкерс» была самой сложной в плей-офф прошлого года»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич поделился ожиданиями от серии с «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Все игры прошлогоднего плей-офф были очень непростыми, все могло повернуться в пользу любой из сторон. Серия с «Лейкерс» была, наверное, самой сложной. Да, мы победили 4-0, но у них очень талантливая команда. Отлично выстроенная, и у них есть парочка серьезных ребят. Отношусь к нашему сопернику с большим уважением, думаю, будет интересная серия. 

Леброн – невероятный. Он так сильно влияет на игру, разными способами, речь не только о наборе очков. А набирать он может с любой позиции. Просто монстр. Очень уважаю и ценю его. Очень хороший баскетболист, вероятно, один из лучших. Уважаю его и наслаждаюсь возможностью выходить против лучших», – признался центровой «Наггетс».

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17 комментариев
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Ответ blooooomka
но так то 4-2, как минимум на 2 игры пришлось больше сыграть( а это усталость, лишний шанс получить травму)
Это всё сухие цифры. Каждый победный матч Наггетс в серии с ЛАЛ Денвер выгрызал в концовках, где всё решалось в мелочах и одном-двух владениях.
В серии с Финиксом ни один победный матч Наггетс не дошёл до клатча, а в элиминейшн гейм Финикс устроился на минус 30 к перерыву, ещё и на своём поле
+11
-1
+10
Ответ C4clutch
Издевается)
Почему? Счет хоть и 4-0 был, но ты помнишь хоть один вынес в той серии? Я лично помню то, что все 4 игры, была абсолютно равная игра, на протяжении более чем 3,5 четвертей. В каждом из 4 матчей, все решилось в последние 2-3 минуты.
+10
-1
+9
Ответ AlphaBeast
Финикс? Наггетс все игры выиграли с разницей минимум 10, а средняя в победных для Денвера матчах была 17,25 Клатчей в победных для Наггетс игр не было
Какую же ты чушь несёшь, как и почти все фаны ЛАЛ и Леброна. С Санс было на момент 2:2, а с Лейкерс к этому времени 4:0. Как можно настолько фанатеть, чтобы не видеть очевидное.
+13
-5
+8
Ответ blooooomka
Я думаю все же самая сложная была против Финикса.
Финикс? Наггетс все игры выиграли с разницей минимум 10, а средняя в победных для Денвера матчах была 17,25
Клатчей в победных для Наггетс игр не было
+10
-5
+5
Я думаю все же самая сложная была против Финикса.
+8
-5
+3
Так это обычные комплименты сопернику, при том после того, как Леброн назвал Йокича одним из лучших в истории.
+4
-1
+3
Ответ AlphaBeast
Финикс? Наггетс все игры выиграли с разницей минимум 10, а средняя в победных для Денвера матчах была 17,25 Клатчей в победных для Наггетс игр не было
но так то 4-2, как минимум на 2 игры пришлось больше сыграть( а это усталость, лишний шанс получить травму)
+5
-2
+3
Хочется увидеть плотную зарубу)
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Серия была интересная, жаль короткая
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Ответ kc6nxy8whs
Так финикс и Денвер вылетят в первом раунде! Как они смогут друг с другом сыграть?
я про прошлогодний ПО. ты так уверен , что прям обе вылетят? Ладно Ла - с Денвером, ты уверен и в Минесоте, что они вынесут Финикс?
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Ответ AlphaBeast
Я аргументировал почему считаю, что для Наггетс именно ЛАЛ были самым сложным соперником И да, по твоей логике Йокич - отбитый фанат ЛАЛ. Он тоже сказал, что ЛАЛ были самым сложным соперником для них. Не веришь мне, поверь действующему чемпиону и мвп финала.
Ну ты же понимаешь, что это в какой то степени вежливый реверанс сопам, и если бы Денвер начинал против Финикса, Никола мог слово в слово сказать тоже самое. Разве что вместо Лебы был бы Дюра.
+1
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Ответ MrJerikO
Почему? Счет хоть и 4-0 был, но ты помнишь хоть один вынес в той серии? Я лично помню то, что все 4 игры, была абсолютно равная игра, на протяжении более чем 3,5 четвертей. В каждом из 4 матчей, все решилось в последние 2-3 минуты.
Бро, не про это речь, Денвер в каждым матче вел в счете примерно +10 играя в тягучий защитный баскетбол , в 4-ых четвертях уже было понятно кто победит , если по чесноку говорить:)
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