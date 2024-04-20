Леброн Джеймс: «Чувствую себя намного лучше, чем год назад, но готов не на все 100 процентов»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Леброн Джеймс рассказал о своем состоянии перед стартом плей-офф.

«Чувствую себя намного лучше, чем год назад, но готов не на все 100 процентов. Хотя кто сейчас чувствует себя на 100 процентов? Это нормально.

Я в гораздо более хорошем ритме с точки зрения физики и эмоционального состояния. Если сравнивать мое нынешнее состояние с тем, как я себя чувствовал перед финалом Запада в прошлом году, то тогда на мне живого места не было...

Чувствую себя лучше, чем в прошлом году», – заявил Джеймс.

В 1-м раунде «Лейкерс» сыграют с «Денвером».

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5 комментариев
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Человеку 39 лет, какая солома?? Тебе сколько лет, чего добился?
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Чувствую будет 7игр с Денвером))
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Человеку 39 лет, какая солома?? Тебе сколько лет, чего добился?
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По личному опыту говоря, даже обычный человек около 40 на сто процентов себя уже никогда не чувствует. Ну, только если себя обманывает и пыль в глаза пускает.
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