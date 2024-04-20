Леброн Джеймс: «Чувствую себя намного лучше, чем год назад, но готов не на все 100 процентов»
Леброн Джеймс рассказал о своем состоянии перед стартом плей-офф.
«Чувствую себя намного лучше, чем год назад, но готов не на все 100 процентов. Хотя кто сейчас чувствует себя на 100 процентов? Это нормально.
Я в гораздо более хорошем ритме с точки зрения физики и эмоционального состояния. Если сравнивать мое нынешнее состояние с тем, как я себя чувствовал перед финалом Запада в прошлом году, то тогда на мне живого места не было...
Чувствую себя лучше, чем в прошлом году», – заявил Джеймс.