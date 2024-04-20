Владислав Трушкин: «МБА уже месяц живет в режиме «все или ничего». Все понимают цену матча с «Самарой»

Теги Единая лига ВТБ Владислав Трушкин Самара МБА Баскетбол

Владислав Трушкин рассказал о настрое МБА на матч плей-ин Лиги ВТБ с «Самарой».

«Мы уже месяц живем в режиме «все или ничего», потому что весь второй этап были в роли догоняющих и не имели права на ошибку. Все понимают цену матча с «Самарой», других вариантов у нас нет – нужно выходить и биться за победу.

Плей-офф – это цель для многих команд, и хорошо, что мы остаемся в борьбе. Чувствуем поддержку и сделаем все, чтобы ее оправдать», – заявил форвард московской команды.

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