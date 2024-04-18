Владислав Трушкин обновил личный рекорд по результативности – 34 очка

Владислав Трушкин набрал 34 очка в матче плей-ин против «Автодора» (85:79).

Форвард МБА обновил рекорд карьеры по результативности.

За 32 минуты на площадке реализовал 12 из 18 с игры, а также сделал 2 подбора, 1 передачу, 1 перехват и 1 блок-шот.

Трушкин стал девятым россиянином в истории Лиги ВТБ, который достиг отметки в 30 набранных очков в одном матче. Последним российским игроком, который набрал 34 очка в матче Лиги ВТБ, был Алексей Швед в феврале 2021 года.