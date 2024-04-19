Игорь Кочарян о сезоне МБА: «Серия из одиннадцати побед доказывает: то, во что мы верили, сработало»

Игорь Кочарян оценил сезон МБА.

В матче за выход в плей-офф Лиги ВТБ московская команда в субботу сыграет с «Самарой».

«Думаю, что в ключевом матче сезона не так важно то, что было до него. Это совсем другая игра, которая имеет совсем иной психологический оттенок. Мое мнение, кто в конкретный день будет лучше готов психологически, физически и тактически, тот и победит.

Ребята готовятся. Да, есть победная серия у нас, но это уже все за спиной: одна игра решает, идешь ты в плей‑офф, или нет. К тому же, есть повреждения у некоторых баскетболистов. Есть и потеря ключевого игрока – . В связи с болезнью. Это сильно на нас сказалось. Лопатин – наш лидер. Тем не менее другие игроки взяли на себя эти опции, и они тоже проявляют себя с самых лучших сторон.

В целом нынешний сезон был неровным для нас, он сложился своеобразно. Но мы уже говорили, что верим в свою систему, в своих игроков. И в принципе с первого дня, даже тогда, когда были неудачные матчи, мы верили, что те концовки встреч, где мы проигрывали, в итоге обернутся в опыт, который обретет наша команда, и когда‑то мы переломим ситуацию. Так оно и сложилось. Так что, вне зависимости от того, как сложится матч в Самаре, серия из одиннадцати побед доказывает: то, во что мы верили, сработало.

Мы проводим второй сезон в лиге. Он очень важен с психологической точки зрения и приобретения опыта для клуба, игроков и тренеров. Все это показывает правильность выбранного нами вектора.

Не думаю, что сезон будет неудачным, даже если не выйдем в плей-офф: на втором этапе чемпионата было много хороших моментов, есть победы. Самое главное – это развитие игроков, которые по ходу сезона серьезно прибавляли. Думаю, что в глобальном смысле он будет положительным», – считает Кочарян.