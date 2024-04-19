Джейлен Брансон: «Думал о своей потере в финале серии с «Майами» все лето»

Теги Майами Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джош Харт Джейлен Брансон Баскетбол

Джейлен Брансон рассказал о своей мотивации в плей-офф.

Разыгрывающий «Нью-Йорка» допустил потерю на последних секундах шестого матча против «Майами» в полуфинале плей-офф сезона-2022/23, предопределившую исход серии.

«Думаю об этом даже чаще, чем вы могли бы представить. У нас был шанс на седьмую игру, но я принял ужасное решение и вынужден был жить с этим все лето.

Во время тренировок я концентрируюсь на занятии, но этот момент все время всплывает у меня в голове. Он был во всех соцсетях. Невозможно было его не видеть», – признался Брансон.

«Я упомянул это только один раз, когда сказал, что был совершенно открыт в районе штрафной линии. Полностью открыт.

Мы шутили об этом. Дело в том, что мой путь в NCAA закончился потерей мяча и проигрышем. И Брансон говорил, что он был открыт в том эпизоде. В прошлом году все случилось наоборот. Так что мы иногда шутим по этому поводу. Но я знаю, что он часто об этом думает. Этим летом он размышлял о том моменте. Все о чем я сам мог думать, это «Майами», и что мы могли сделать, чтобы пройти дальше.

Это желание подстегивает нас теперь. В нашей борьбе с «Филадельфией» за проход во второй раунд», – рассказал Джош Харт.

«Это возможность сражаться и выигрывать. Я обожаю соревноваться. Выходить на паркет с парнями, с которыми ты работал весь год и бороться вместе.

Для чего еще ты работал все это время? Для чего ты все это делаешь? Для этих моментов», – заявил Брансон.

«Никс» встретятся с «Сиксерс» в первом раунде плей-офф Восточной конференции.

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6 комментариев
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