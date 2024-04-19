Баскетбольный аналитик Кирк Голдсберри представил график эффективности команд за последние 10 игр

Теги Бостон Кливленд Индиана Майами Милуоки Нью-Йорк Орландо Филадельфия Сакраменто НБА НБА плей-офф О Джи Ануноби Баскетбол

Кирк Голдсберри оценил шансы команд в преддверии плей-офф.

Среди его наблюдений:

1. «Индиана» превосходит «Милуоки» на данный момент.

2. От «Кливленда» по-прежнему тошнит.

3. «Майами» мог стать проблемой.

4. Колени – это отстой.

5. «Филадельфия» вернулась.

6. Защита «Нью-Йорка» требует О Джи Ануноби.

7. «Орландо» превосходит «Кливленд» на данный момент.

8. «Бостон» в отличной форме.

9. «Сакраменто» на подъеме.

 

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
а) Так, ну судя по всему, у Филы таки прекрасные шансы против НЙ с их 24й защитой за последние 10 игр (привет комментаторам из соседней новости про аналитику Грина по этому матч-апу)
б) п. 4 "Колени" - это, видимо, про Бакс, там все верно)
в) а вот Даллас тут не совсем объективно показан, т.к. последние игры они "не играли" совсем, особенно с ОКС. Отсюда и дичайшая просадка по Офф/Дефф
г) Хит реально доминаторы, жаль Батлер поломался, шансы значительно уменьшились
+8
-1
+7
Ответ Archer_Great
а) Так, ну судя по всему, у Филы таки прекрасные шансы против НЙ с их 24й защитой за последние 10 игр (привет комментаторам из соседней новости про аналитику Грина по этому матч-апу) б) п. 4 "Колени" - это, видимо, про Бакс, там все верно) в) а вот Даллас тут не совсем объективно показан, т.к. последние игры они "не играли" совсем, особенно с ОКС. Отсюда и дичайшая просадка по Офф/Дефф г) Хит реально доминаторы, жаль Батлер поломался, шансы значительно уменьшились
Колени - это Кавай и Батлер.
У Янниса вроде как травма голени...
+3
0
+3
Ответ Eskender
Колени - это Кавай и Батлер. У Янниса вроде как травма голени...
Колени - это я поудмал, что "К" лишняя, опечатка типа)
Источник не указан, фиг проверишь, че там
+2
-1
+1
ГСВ единственные вылетели из топ зоны.
+1
-1
0
Долго не мог найти Спёрс
0
0
0
Варриорз в квадранте wow. Перспективная команда!
0
0
0
На каком подъёме Сакраменто?
0
0
0
Ответ Archer_Great
Колени - это я поудмал, что "К" лишняя, опечатка типа) Источник не указан, фиг проверишь, че там
засчитано)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий