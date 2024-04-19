Баскетбольный аналитик Кирк Голдсберри представил график эффективности команд за последние 10 игр
Кирк Голдсберри оценил шансы команд в преддверии плей-офф.
Среди его наблюдений:
1. «Индиана» превосходит «Милуоки» на данный момент.
2. От «Кливленда» по-прежнему тошнит.
3. «Майами» мог стать проблемой.
4. Колени – это отстой.
5. «Филадельфия» вернулась.
6. Защита «Нью-Йорка» требует О Джи Ануноби.
7. «Орландо» превосходит «Кливленд» на данный момент.
8. «Бостон» в отличной форме.
9. «Сакраменто» на подъеме.
б) п. 4 "Колени" - это, видимо, про Бакс, там все верно)
в) а вот Даллас тут не совсем объективно показан, т.к. последние игры они "не играли" совсем, особенно с ОКС. Отсюда и дичайшая просадка по Офф/Дефф
г) Хит реально доминаторы, жаль Батлер поломался, шансы значительно уменьшились
У Янниса вроде как травма голени...
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