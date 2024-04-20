Анонимный скаут: «Лейкерс» пройдут «Денвер» в шести матчах»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Анонимный скаут НБА сделал прогноз на пару 1-го раунда «Денвер» – «Лейкерс».

Скаут заявил, что калифорнийская команда пройдет действующего чемпиона в шести матчах.

«Выбираю «Лейкерс», потому что они следуют своему плану. Они набрали форму под конец сезона, показывают хорошую игру. У них есть устоявшаяся пятерка с Руи Хатимурой. «Денвер» же не настолько хорош, как в прошлом году. Да, у них преимущество площадки, и это важно. Но эта уже не та команда. Весь сезон звучали слова о том, что потеря Брюса Брауна и Джеффа Грина скажется в плей-офф. Они полагаются на молодых ребят, Пейтона Уотсона и Кристиана Брауна.

«Лейкерс» очень опасны. Они играют на очень высоком уровне. Они играют с уверенностью», – заявил скаут.

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16 комментариев
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Лал пройдут дальше, мне кажется.

Очень интересно, будет ли Денвер свои законные средние по сезону 20 штрафных бросать. Насколько просядут в этом показателе. В прошлой игре с Лал 6-7 пробили. То, что Лал свои пробьют, сомнений не вызывает
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Ванга тоже что-то об этом говорила "... и чёрный бородатый исполин повергнет дерзкого балканца".
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С раскладом скаута согласен: Денвер уже не тот, что в прошлом году, но все же очень силен, и Лейкерс стали стабильнее. Уверен, легкой прогулки не будет ни для кого. Скорее - кровопролитие! Но в итоге, запас прочности, на мой взгляд, у Денвера больше. Поэтому 4-2 Денвер.
+8
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+5
Это не анонимный, а какой-то сказочный скаут
+8
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+3
Ответ Биомеханоид
Ванга тоже что-то об этом говорила "... и чёрный бородатый исполин повергнет дерзкого балканца".
>и чёрный бородатый исполин повергнет дерзкого балканца
Но парень с именем Джамал побьет и черного
поганца
:)
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Все верно!
+4
-2
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Ответ Tiemme
С раскладом скаута согласен: Денвер уже не тот, что в прошлом году, но все же очень силен, и Лейкерс стали стабильнее. Уверен, легкой прогулки не будет ни для кого. Скорее - кровопролитие! Но в итоге, запас прочности, на мой взгляд, у Денвера больше. Поэтому 4-2 Денвер.
Денвер силен. Но Бостон их сделает))
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Ответ Caracalla
Зато Леброн в отличие от этих "анонимных скаутов" уже соломку подстелил с рассказом про не 100% готовность, показательно.
Он сказал, что готов намного лучше, чем в прошлом году
И при этом отметил, что никто не готов на 100%
Сложно назвать это подстеленной соломкой
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На то он и анонимный чтоб такие прогнозы давать
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Пранк Скипа Бейлеса вышел из-под контроля
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потому и анонимный, чтобы не опозориться в случае если будет не так, как он сказал
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лично я не удивлюсь любому результату
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Ответ The Don Killuminati
Это не анонимный, а какой-то сказочный скаут
Комментарий удален модератором
Ответ scorp19
Побоялся даже свое имя назвать, говоря такой бред
Чтоб после серии над ним не смеялись
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