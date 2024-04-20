Анонимный скаут: «Лейкерс» пройдут «Денвер» в шести матчах»
Анонимный скаут НБА сделал прогноз на пару 1-го раунда «Денвер» – «Лейкерс».
Скаут заявил, что калифорнийская команда пройдет действующего чемпиона в шести матчах.
«Выбираю «Лейкерс», потому что они следуют своему плану. Они набрали форму под конец сезона, показывают хорошую игру. У них есть устоявшаяся пятерка с Руи Хатимурой. «Денвер» же не настолько хорош, как в прошлом году. Да, у них преимущество площадки, и это важно. Но эта уже не та команда. Весь сезон звучали слова о том, что потеря Брюса Брауна и Джеффа Грина скажется в плей-офф. Они полагаются на молодых ребят, Пейтона Уотсона и Кристиана Брауна.
«Лейкерс» очень опасны. Они играют на очень высоком уровне. Они играют с уверенностью», – заявил скаут.
Очень интересно, будет ли Денвер свои законные средние по сезону 20 штрафных бросать. Насколько просядут в этом показателе. В прошлой игре с Лал 6-7 пробили. То, что Лал свои пробьют, сомнений не вызывает
Но парень с именем Джамал побьет и черного
поганца
:)
И при этом отметил, что никто не готов на 100%
Сложно назвать это подстеленной соломкой