Анонимный скаут: «Лейкерс» пройдут «Денвер» в шести матчах»

Анонимный скаут НБА сделал прогноз на пару 1-го раунда «Денвер» – «Лейкерс».

Скаут заявил, что калифорнийская команда пройдет действующего чемпиона в шести матчах.

«Выбираю «Лейкерс», потому что они следуют своему плану. Они набрали форму под конец сезона, показывают хорошую игру. У них есть устоявшаяся пятерка с Руи Хатимурой. « » же не настолько хорош, как в прошлом году. Да, у них преимущество площадки, и это важно. Но эта уже не та команда. Весь сезон звучали слова о том, что потеря Брюса Брауна и Джеффа Грина скажется в плей-офф. Они полагаются на молодых ребят, Пейтона Уотсона и Кристиана Брауна.

« » очень опасны. Они играют на очень высоком уровне. Они играют с уверенностью», – заявил скаут.