Алекс Карузо может сыграть против «Майами», несмотря на травму

Алекс Карузо готов сыграть против «Майами» в решающем матче плей-ин.

Защитник « » получил серьезное растяжение связок левого голеностопа в победной игре с «Хокс» (131:116) в среду.

Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, решение об участии защитника в решающей игре за последнюю путевку в плей-офф в пятницу против « » будет приниматься перед выходом на площадку.

Журналист добавляет, что в «Буллс» настроены оптимистично и ожидают, что все-таки сможет помочь команде.