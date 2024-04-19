Алекс Карузо может сыграть против «Майами», несмотря на травму
Алекс Карузо готов сыграть против «Майами» в решающем матче плей-ин.
Защитник «Чикаго» получил серьезное растяжение связок левого голеностопа в победной игре с «Хокс» (131:116) в среду.
Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, решение об участии защитника в решающей игре за последнюю путевку в плей-офф в пятницу против «Майами» будет приниматься перед выходом на площадку.
Журналист добавляет, что в «Буллс» настроены оптимистично и ожидают, что Алекс все-таки сможет помочь команде.
https://www.youtube.com/watch?v=TmvZy0xZ-pQ
))