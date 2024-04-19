Алекс Карузо может сыграть против «Майами», несмотря на травму

Теги травмы Чикаго Майами НБА Алекс Карузо НБА плей-ин Баскетбол

Алекс Карузо готов сыграть против «Майами» в решающем матче плей-ин.

Защитник «Чикаго» получил серьезное растяжение связок левого голеностопа в победной игре с «Хокс» (131:116) в среду.

Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, решение об участии защитника в решающей игре за последнюю путевку в плей-офф в пятницу против «Майами» будет приниматься перед выходом на площадку.

Журналист добавляет, что в «Буллс» настроены оптимистично и ожидают, что Алекс все-таки сможет помочь команде.

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5 комментариев
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Режим плэй-офф Карузо:

https://www.youtube.com/watch?v=TmvZy0xZ-pQ

))
+6
0
+6
Ответ boller_73
Драммонда не выпускайте главное
Драммонд хоть немного поможет Бэма сдержать, иначе совсем грустно будет под кольцом Чикаго
+5
0
+5
Драммонда не выпускайте главное
+2
0
+2
железный человек
+1
0
+1
Ответ boller_73
Драммонда не выпускайте главное
А кто будет партнеров при данках страховать?
+1
0
+1
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