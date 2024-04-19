Игра «Майами» – «Филадельфия» стала самым просматриваемым матчем плей-ин Восточной конференции в истории турнира

Теги Атланта Чикаго Майами Филадельфия НБА НБА плей-ин Баскетбол

Матч между «Хит» и «Сиксерс» в среднем смотрели 3403000 зрителей.

Игра закончилась со счетом 105:104 в пользу «Сиксерс». На пике к трансляции присоединились 5490000 зрителей. Просмотры увеличились на 52% по сравнению с аналогичной игрой в прошлом сезоне.

Количество зрителей матча между девятым и десятым местом на Востоке также выросло на 31%. «Чикаго» обыграл «Атланту» со счетом 131:116.

 

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