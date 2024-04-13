«Он даже близко не был к мячу». Де’Аарон Фокс утверждает, что Брэдли Бил сфолил на нем в концовке матча

Де’Аарон Фокс высказал недовольство судейством в матче против «Санз» (107:108).

Разыгрывающий « » заявил, что (« ») сфолил на нем в решающей атаке встречи.

«На мне сфолили.

Он даже близко не был к мячу. Можете посмотреть. Очевидно, что Бил ударил меня по руке, но каждый раз, когда дело касается меня, судьи говорят «Я не видел» или «Незначительный контакт».

Если был фол, то был фол. Пытаясь забрать мяч, он попал мне по руке, и они перехватили мяч», – сказал .