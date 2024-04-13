«Он даже близко не был к мячу». Де’Аарон Фокс утверждает, что Брэдли Бил сфолил на нем в концовке матча

Теги Финикс Сакраменто НБА судьи Брэдли Бил Де'Аарон Фокс Баскетбол

Де’Аарон Фокс высказал недовольство судейством в матче против «Санз» (107:108).

Разыгрывающий «Сакраменто» заявил, что Брэдли БилФиникс») сфолил на нем в решающей атаке встречи.

«На мне сфолили.

Он даже близко не был к мячу. Можете посмотреть. Очевидно, что Бил ударил меня по руке, но каждый раз, когда дело касается меня, судьи говорят «Я не видел» или «Незначительный контакт».

Если был фол, то был фол. Пытаясь забрать мяч, он попал мне по руке, и они перехватили мяч», – сказал Фокс.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Фокс судьям не так часто плачется, как всякие Ривзы, Леброны и Дончичи, поэтому верим
+6
-2
+4
Ну там действительно был фол, глупо отрицать
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий