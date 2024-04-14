ЦСКА сыграет в 1/4 финала плей-офф с «Енисеем», «Локомотив-Кубань» – с «Пармой»
Стали известны две пары плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2023/24.
Московский ЦСКА, занявший третье место по итогам регулярного чемпионата, сыграет против красноярского «Енисея». Соперником краснодарского «Локомотива-Кубань» стала пермская «Парма».
Еще две пары определятся по итогам турнира плей-ин. Победивший в регулярном чемпионате казанский УНИКС встретится с командой, которая получит восьмой посев в плей-офф. Соперником петербургского «Зенита» станет команда, которая станет обладателем седьмого посева.
Седьмой номер посева по итогам плей-ин получит победитель матча «Уралмаш» – «Самара». Проигравшая в этом матче команда поборется за восьмой посев с победителем встречи «Автодор» – МБА.