Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Парму», «Нижний Новогород» сыграет с «Автодором» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.

«Зенит» сыграет с «Пармой», победа выведет петербуржцев на второе место по итогам регулярного чемпионата. «Нижний Новгород» встретится с « ».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: УНИКС – 26-10, – 25-10, ЦСКА – 25-11, Локомотив-Кубань – 23-13, – 20-15, Енисей – 19-17.

Группа Б

Положение команд: Уралмаш – 26-14, – 22-17, Автодор – 18-21, – 18-21, Руна – 16-24, Нижний Новгород – 13-26, Астана – 12-27, Минск – 1-38.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.