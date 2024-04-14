Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Парму», «Нижний Новогород» сыграет с «Автодором» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.
«Зенит» сыграет с «Пармой», победа выведет петербуржцев на второе место по итогам регулярного чемпионата. «Нижний Новгород» встретится с «Автодором».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 14 апреля, 16.00, «КСК Арена»
Положение команд: УНИКС – 26-10, Зенит – 25-10, ЦСКА – 25-11, Локомотив-Кубань – 23-13, Парма – 20-15, Енисей – 19-17.
Группа Б
- Дата проведения
- 14 апреля, 13.00, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 14 апреля, 14.00, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 14 апреля, 15.00, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: Уралмаш – 26-14, Самара – 22-17, Автодор – 18-21, МБА – 18-21, Руна – 16-24, Нижний Новгород – 13-26, Астана – 12-27, Минск – 1-38.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.