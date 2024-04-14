Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Парму», «Нижний Новогород» сыграет с «Автодором» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.

«Зенит» сыграет с «Пармой», победа выведет петербуржцев на второе место по итогам регулярного чемпионата. «Нижний Новгород» встретится с «Автодором».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Зенит – Парма
Дата проведения
14 апреля, 16.00, «КСК Арена»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 26-10, Зенит – 25-10, ЦСКА – 25-11, Локомотив-Кубань – 23-13, Парма – 20-15, Енисей – 19-17.

Группа Б

Астана – Самара
Дата проведения
14 апреля, 13.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

Пари Нижний Новгород – Автодор
Дата проведения
14 апреля, 14.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

МБА – Минск
Дата проведения
14 апреля, 15.00, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

Положение команд: Уралмаш – 26-14, Самара – 22-17, Автодор – 18-21, МБА – 18-21, Руна – 16-24, Нижний Новгород – 13-26, Астана – 12-27, Минск – 1-38.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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