Кавай Ленард не выказал восторга в связи с получением 8-го номера в сборной США

Теги Тайрон Лю Клипперс сборная США НБА Баскетбол - видео Кавай Ленард олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Тайрон Лю вручил Каваю Ленарду майку сборной США с 8-м номером.

Форвард «Клипперс», который в НБА играет под 2-м номером, не проявил большого энтузиазма по поводу «восьмерки».

«Восьмой?» – обратился он к главному тренеру «Клипперс».

Ленард вошел в список из 12 баскетболистов, которые выступят за США на Играх в Париже.

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21 комментарий
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Что значит "не выказал восторга и не проявил большого энтузиазма по поводу «восьмерки»"? Вы сами хоть видео это смотрели? Да по шкале самого Кавая он на нём изобразил безудержную радость, сопровождающуюся звонким и заливистым смехом.
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Я насчитал 3 улыбки, а это уже много для него
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Эмоции, для киборгов - не свойственны
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Ответ boller_73
Кстати да, спорный момент. Ему бы ПО нормально отыграть и восстановится. А там олимпиада ещё, непонятно в каком состоянии подойдёт. Так то место занимает здорового игрока
Да вы что?!)) То есть других проблемных игроков в Сборной США нет? Эмбиид с пробитыми коленями места не занимает, Дэвис, которого от любого тычка увозят на коляске, не занимает, а Кавай видите ли занимает, что за глупая предвзятость?)
+10
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+7
Последний раз Кавай улыбался в 2014м вроде, когда получил тот самый MVP, скоро десятилетие
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Ответ about nothing
Последний раз Кавай улыбался в 2014м вроде, когда получил тот самый MVP, скоро десятилетие
десятилетие улыбки 😂😂😂
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Ответ jason82
Скажи спасибо, что вообще позвали! Поломанный весь
Кстати да, спорный момент. Ему бы ПО нормально отыграть и восстановится. А там олимпиада ещё, непонятно в каком состоянии подойдёт. Так то место занимает здорового игрока
+5
0
+5
Скажи спасибо, что вообще позвали! Поломанный весь
+6
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+4
Ответ Free throw
А кому там в сборной так второй номер сильно понадобился, что он с Каваем не захотел им поделится? 🤔
ФИБА вроде только начиная с 4 разрешают номера игровые
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Ответ about nothing
Последний раз Кавай улыбался в 2014м вроде, когда получил тот самый MVP, скоро десятилетие
Нет, на параде в Торонто:)😂
+3
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+3
Ответ Free throw
А кому там в сборной так второй номер сильно понадобился, что он с Каваем не захотел им поделится? 🤔
4 Карри
5 Эдвардс
6 Джеймс
7 Дюрант
8 Ленард
9 Халибертон
10 Тэйтум
11 Эмбиид
12 Холидэй
13 Адебайо
14 Дэвис
15 Букер
С 2018 года ФИБА позволила использовать номера с 1 по 99, а также 0 и 00.
На чемпионате мира сборная США решила придерживаться старой традиции и выбрала для игроков номера с 4 по 15. С этими номерами спортсмены выступят и на Олимпиаде.
+3
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По меркам Кавая он был просто на 7м небе.
+3
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+3
Ответ boller_73
Кстати да, спорный момент. Ему бы ПО нормально отыграть и восстановится. А там олимпиада ещё, непонятно в каком состоянии подойдёт. Так то место занимает здорового игрока
Если не поедет на Олимпиаду, то его заменят одноклубником Джорджем, либо Брауном - главные кандидаты на мой взгляд. Возможно с Джимми не все так серьезно и он будет доступен
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Ответ boller_73
Я насчитал 3 улыбки, а это уже много для него
годовая норма
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Надо было 12
сос мыслом
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Fun guy
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Ответ Free throw
А кому там в сборной так второй номер сильно понадобился, что он с Каваем не захотел им поделится? 🤔
Тут интересно, что майки с номерами 1 и 2 никто и никогда не использовал в олимпийской Сборной США.

https://www.sportskeeda.com/basketball/usa-olympic-basketball-jersey-numbers
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Ответ voose
ФИБА вроде только начиная с 4 разрешают номера игровые
Ааа, это по правилам их нельзя брать, я уж гадал, почему не использовали номера 1 и 2, а 3-й аж 100 лет назад, думал суеверия какие, а вот оно что. Спасибочки за ликбез! :)
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Ответ voose
ФИБА вроде только начиная с 4 разрешают номера игровые
точно, запамятовал, спасибо
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зажали двойку счастливую ну что за люди - ФИБА вроде бы разрешила давно все номера
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А кому там в сборной так второй номер сильно понадобился, что он с Каваем не захотел им поделится? 🤔
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