Кавай Ленард не выказал восторга в связи с получением 8-го номера в сборной США
Тайрон Лю вручил Каваю Ленарду майку сборной США с 8-м номером.
Форвард «Клипперс», который в НБА играет под 2-м номером, не проявил большого энтузиазма по поводу «восьмерки».
«Восьмой?» – обратился он к главному тренеру «Клипперс».
Ленард вошел в список из 12 баскетболистов, которые выступят за США на Играх в Париже.
5 Эдвардс
6 Джеймс
7 Дюрант
8 Ленард
9 Халибертон
10 Тэйтум
11 Эмбиид
12 Холидэй
13 Адебайо
14 Дэвис
15 Букер
С 2018 года ФИБА позволила использовать номера с 1 по 99, а также 0 и 00.
На чемпионате мира сборная США решила придерживаться старой традиции и выбрала для игроков номера с 4 по 15. С этими номерами спортсмены выступят и на Олимпиаде.
сос мыслом
https://www.sportskeeda.com/basketball/usa-olympic-basketball-jersey-numbers