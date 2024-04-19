Кавай Ленард не выказал восторга в связи с получением 8-го номера в сборной США

Тайрон Лю вручил Каваю Ленарду майку сборной США с 8-м номером.

Форвард «Клипперс», который в играет под 2-м номером, не проявил большого энтузиазма по поводу «восьмерки».

«Восьмой?» – обратился он к главному тренеру « ».

вошел в список из 12 баскетболистов, которые выступят за США на Играх в Париже.