Кавай Ленард подтвердил готовность присоединиться к олимпийской сборной США в Париже

Теги Клипперс Грант Хилл сборная США НБА Париж-2024 Кавай Ленард олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Кавай Ленард выступит за сборную США на Олимпийских играх в Париже.

Форвард «Клипперс» получит 12-е и последнее место в составе команды США на Играх 2024 года.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на источники.

Генеральный менеджер сборной США Грант Хилл за последние несколько дней встретился с большинством из 12 приглашенных в олимпийскую сборную баскетболистов, и только во вторник официальные лица команды смогли подтвердить согласие Ленарда стать частью сборной в Париже, рассказали источники.

Ранее стало известно, что в олимпийскую команду США войдут Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Джоэл Эмбиид, Энтони Дэвис, Девин Букер, Энтони Эдвардс, Джейсон Тейтум, Дрю Холидэй, Бэм Адебайо и Тайриз Халибертон.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кавай давит брутальности этой сборной в матчах "на интерес". Когда он в физическом плане в полном порядке соперникам всегда не очень весело.
+15
-1
+14
Ответ Mr.BadGuy
По сути новую Дримтим собрали, по Холидею только вопросы. Могли и посильнее найти игрока
единственный, кто в защите будет играть)
+13
0
+13
Это должно быть легендарно
+11
0
+11
Ответ Mr.BadGuy
По сути новую Дримтим собрали, по Холидею только вопросы. Могли и посильнее найти игрока
Холидей — тот игрок, которого называли чуть ли не вторым после Дюры, кого хотели захантить с сборку, если что.
+9
0
+9
Надеюсь Лебронтий не будет терять время и навербует себе третью звезду.
+6
0
+6
Главное, чтобы здоровье Кавая подтвердило готовность;)
+3
0
+3
Странно, что Кайри вообще нигде не упоминался. Он же для них ЧМ затащил, будучи на две головы выше всех в своей команде. Да и на ОИ выглядел отлично.
+3
0
+3
у него вроде нет золота олимпиады, так что почему бы не съездить, играть много вряд ли будет
+2
0
+2
Он здоров?
+1
0
+1
Это круто, но он как бы еще не понятно в каком состоянии будет к началу ПО.
+1
0
+1
Ответ Mr.BadGuy
По сути новую Дримтим собрали, по Холидею только вопросы. Могли и посильнее найти игрока
А по-моему, Холидей там вполне заслуженно! Вообще никаких вопросов! Если удастся этим составом выступить, это будет что-то неудержимое!
+1
0
+1
Кавай заслужил, главное чтоб был жив-здоров туда поехать)
0
0
0
Плюс один травмат. Ну поглядим на состав в июле
0
0
0
Ответ Aaaa Saaaa
единственный, кто в защите будет играть)
Не совсем. Эдвардс хороший защитник не молодой Кобе но вполне. Вообще если смотреть на defensive rating в нынешнем сезоне то из этого состава лучший - Бам за ним Дэвис, Эдвардс и Тейтум. А вообще лучшие - Руди с Витей с большим отрывом
0
0
0
Ответ Starkom
Странно, что Кайри вообще нигде не упоминался. Он же для них ЧМ затащил, будучи на две головы выше всех в своей команде. Да и на ОИ выглядел отлично.
Как это не упоминался?

https://www.sports.ru/basketball/1115792720-lebron-dzhejms-stefen-karri-i-dzhoel-embiid-sredi-kandidatov-v-olimpij.html

В окончательный состав не попал (пока) скорее по небаскетбольным причинам, хотя и по ним задняя линия нормально укомплектована, чтобы брать такого взбаломошного игрока, который уже несколько команд успел развалить за карьеру.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий