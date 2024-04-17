Кавай Ленард подтвердил готовность присоединиться к олимпийской сборной США в Париже
Кавай Ленард выступит за сборную США на Олимпийских играх в Париже.
Форвард «Клипперс» получит 12-е и последнее место в составе команды США на Играх 2024 года.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на источники.
Генеральный менеджер сборной США Грант Хилл за последние несколько дней встретился с большинством из 12 приглашенных в олимпийскую сборную баскетболистов, и только во вторник официальные лица команды смогли подтвердить согласие Ленарда стать частью сборной в Париже, рассказали источники.
Ранее стало известно, что в олимпийскую команду США войдут Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Джоэл Эмбиид, Энтони Дэвис, Девин Букер, Энтони Эдвардс, Джейсон Тейтум, Дрю Холидэй, Бэм Адебайо и Тайриз Халибертон.
https://www.sports.ru/basketball/1115792720-lebron-dzhejms-stefen-karri-i-dzhoel-embiid-sredi-kandidatov-v-olimpij.html
В окончательный состав не попал (пока) скорее по небаскетбольным причинам, хотя и по ним задняя линия нормально укомплектована, чтобы брать такого взбаломошного игрока, который уже несколько команд успел развалить за карьеру.