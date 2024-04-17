Кавай Ленард подтвердил готовность присоединиться к олимпийской сборной США в Париже

Кавай Ленард выступит за сборную США на Олимпийских играх в Париже.

Форвард « » получит 12-е и последнее место в составе команды США на Играх 2024 года.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на источники.

Генеральный менеджер сборной США Грант Хилл за последние несколько дней встретился с большинством из 12 приглашенных в олимпийскую сборную баскетболистов, и только во вторник официальные лица команды смогли подтвердить согласие стать частью сборной в , рассказали источники.

Ранее стало известно, что в олимпийскую команду США войдут Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Джоэл Эмбиид, Энтони Дэвис, Девин Букер, Энтони Эдвардс, Джейсон Тейтум, Дрю Холидэй, Бэм Адебайо и Тайриз Халибертон.