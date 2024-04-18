Виктор Вембаньяма: «У меня иммунитет ко всему плохому – вечеринкам, алкоголю, наркотикам»

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма заявил, что ничто не отвлекает его от главной цели.

«Мне кажется, что у меня иммунитет ко всему плохому, к отвлекающим факторам, таким как вечеринки, алкоголь, наркотики.

Зачем мне это? Мне нечего компенсировать», – сказал новичок «Сан-Антонио».

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20 комментариев
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"У меня иммунитет ко всему плохому – я пью и не пьянею", объяснял Виктор друзьям в бане перед новым годом
+18
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+18
Ответ ID89
вечеринка это сидеть с незнакомыми людьми, пялящимися на его рост?))
Некоторых людей утомляет нахождение в обществе, если не в курсе. Если не понимаешь о чем я и ты двухметровый белый скатайся в Китай поймешь о чем я
+13
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+13
Витя такой дед от природы, у нас тоже на работе есть паренёк, которому всего 20, но он по уровню зрелости многим тридцатилетним даст прикурить)
Почему-то не сомневаюсь в прогрессе Вембы, видно, что он очень любит баскетбол и готов серьёзно работать, чтобы стать великим.
+12
-1
+11
Это не иммунитет,это эндорфины от той жизни,которой ты живёшь.Тебе просто не надо.
+12
-3
+9
Ответ Александр Спирин
Комментарий скрыт
зачем этот коммент?
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+8
Мне нечего компенсировать!
Хехе, это наверняка. Фрейд ухмыльнулся бы.
+8
0
+8
1 тренировка с Дюрантом и иммунитет к наркотикам как рукой снимет
+8
-1
+7
Ответ Аркадий Байдерин
Все верно. Лучше этим заниматься после карьеры а не во время
а после карьеры уже поздно :)
+7
0
+7
Ответ TurboMen
Ну это далеко не всё плохое, может он там геймер какой-то заядлый, как Данкан. Или может он курнуть травки не прочь, они же это не считают наркотиком? А может он воздушно-капельным путём подхватит от Зайона бургерную лихорадку и начнёт жрать как не в себя и толстеть.
толстеть ему пойдет на пользу как будто)
+5
0
+5
Ответ Правая нога Дрэймонда Грина
Комментарий удален модератором
вечеринка это сидеть с незнакомыми людьми, пялящимися на его рост?))
+6
-2
+4
Ну это далеко не всё плохое, может он там геймер какой-то заядлый, как Данкан. Или может он курнуть травки не прочь, они же это не считают наркотиком? А может он воздушно-капельным путём подхватит от Зайона бургерную лихорадку и начнёт жрать как не в себя и толстеть.
+4
0
+4
а как же посиделки с Попом за бокалом вина?)
+2
0
+2
Красавчик.
+1
0
+1
Все верно. Лучше этим заниматься после карьеры а не во время
+2
-1
+1
Мне почему-то всё это кажется каким-то искусственным от Виктора и не верится в его хоф-потенциал на фоне всех этих "я играю на 15% от потенциала", но следить конечно буду.
+1
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Ответ ID89
Что плохого в вечеринке? Расслабься, Витя, а то головкой поедешь
Комментарий удален модератором
Молодец Витя, далеко пойдешь!
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Главное, что не аллергия!
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