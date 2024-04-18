Виктор Вембаньяма: «У меня иммунитет ко всему плохому – вечеринкам, алкоголю, наркотикам»

Виктор Вембаньяма заявил, что ничто не отвлекает его от главной цели.

«Мне кажется, что у меня иммунитет ко всему плохому, к отвлекающим факторам, таким как вечеринки, алкоголь, наркотики.

Зачем мне это? Мне нечего компенсировать», – сказал новичок « ».