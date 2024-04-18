Виктор Вембаньяма: «У меня иммунитет ко всему плохому – вечеринкам, алкоголю, наркотикам»
Виктор Вембаньяма заявил, что ничто не отвлекает его от главной цели.
«Мне кажется, что у меня иммунитет ко всему плохому, к отвлекающим факторам, таким как вечеринки, алкоголь, наркотики.
Зачем мне это? Мне нечего компенсировать», – сказал новичок «Сан-Антонио».
Почему-то не сомневаюсь в прогрессе Вембы, видно, что он очень любит баскетбол и готов серьёзно работать, чтобы стать великим.
Хехе, это наверняка. Фрейд ухмыльнулся бы.