Андрей Ватутин: «Мы должны лишить соперников уверенности в том, что ЦСКА можно обыграть»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

Андрей Ватутин рассказал о задачах нового главного тренера Андреаса Пистиолиса.

«Думаю, что сейчас главный вопрос не в баскетбольных схемах, не в том, какую защиту мы будем играть. Вопрос в психологии. Мы должны поверить в себя и постараться лишить соперников уверенности в том, что ЦСКА можно обыграть.

Времени на то, чтобы кардинально что-то поменять, нет. Нам всем нужен определенный «буст», заряд. Надеюсь, это получится сделать», – сказал президент ЦСКА.

Пистиолис возглавил ЦСКА, сменив на этом посту Эмила Райковича.

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4 комментария
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Exactly
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Попроще не смог сказать....)))
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Что-то поздно Ватутин и ЦСКА собрались всех стращать. Их не боятся.
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