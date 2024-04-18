Андрей Ватутин: «Мы должны лишить соперников уверенности в том, что ЦСКА можно обыграть»

Андрей Ватутин рассказал о задачах нового главного тренера Андреаса Пистиолиса.

«Думаю, что сейчас главный вопрос не в баскетбольных схемах, не в том, какую защиту мы будем играть. Вопрос в психологии. Мы должны поверить в себя и постараться лишить соперников уверенности в том, что ЦСКА можно обыграть.

Времени на то, чтобы кардинально что-то поменять, нет. Нам всем нужен определенный «буст», заряд. Надеюсь, это получится сделать», – сказал президент ЦСКА.

Пистиолис возглавил , сменив на этом посту Эмила Райковича.