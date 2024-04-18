Андреас Пистиолис: «Многие думали, что российский баскетбол будет уничтожен санкциями, но этого не случилось»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

Андреас Пистиолис заявил, что впечатлен тем, что происходит в Единой лиге ВТБ.

«Меня не волнует, что ЦСКА не играет в Евролиге. Я впечатлен тем, что происходит в Единой лиге ВТБ.

Несмотря на сложности, турнир сохранил высокий уровень. Многие думали, что российский баскетбол будет уничтожен санкциями и это будет конец Единой лиги, но этого не случилось. И что самое важное, я вижу большое количество зрителей на матчах, вижу интерес со стороны зрителей, это самое главное», – сказал новый главный тренер ЦСКА.

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6 комментариев
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Ответ Олийнык Володимир
Когда мертвец дёргается от электрических разрядов, он не перестаёт быть мертвецом :-(
Если ты про ваш украинский баскетбол, то ты абсолютно прав.
А если про российский. То у топов Лиги ВТБ составы получше чем у некоторых клубов Евролиги.
Такой себе мертвец :)
+10
-1
+9
Нельзя уничтожить то, чего уже давно нет
+1
-1
0
Ответ Олийнык Володимир
Когда мертвец дёргается от электрических разрядов, он не перестаёт быть мертвецом :-(
ВТБ💪🏻
+1
-1
0
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