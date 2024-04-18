Андреас Пистиолис: «Многие думали, что российский баскетбол будет уничтожен санкциями, но этого не случилось»

Андреас Пистиолис заявил, что впечатлен тем, что происходит в Единой лиге ВТБ.

«Меня не волнует, что ЦСКА не играет в Евролиге. Я впечатлен тем, что происходит в лиге ВТБ.

Несмотря на сложности, турнир сохранил высокий уровень. Многие думали, что российский баскетбол будет уничтожен санкциями и это будет конец Единой лиги, но этого не случилось. И что самое важное, я вижу большое количество зрителей на матчах, вижу интерес со стороны зрителей, это самое главное», – сказал новый главный тренер .