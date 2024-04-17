Семен Антонов: «Старожилы ЦСКА испытывают к Пистиолису такие чувства, будто увидел старого знакомого»

Семен Антонов прокомментировал возвращение в ЦСКА Андреаса Пистиолиса.

«Вернулся Андреас, знакомый всем болельщикам со стажем и некоторым игрокам в клубе. Старожилы команды испытывают к нему больше такие чувства, будто увидел старого знакомого, которого не видел много лет. Хочется многое обсудить, но мы понимаем, что нам нужно проделать большой объем работы за очень короткое время.

У Андреаса прекрасный большой опыт, он был много лет помощником у Димитриса, потом в один момент, когда Итудис заболел, возглавлял команду, был исполняющим обязанности в течение недели. Андрес проявил себя очень здорово, после этого он пошел на повышение. Считаю, что абсолютно заслуженно отработал полтора года в «Галатасарае». Взяв команду в середине сезона, он показал хороший результат», – сказал форвард ЦСКА.

Греческий специалист на этой неделе вернулся в , сменив Эмила Райковича на посту главного тренера.