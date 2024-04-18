Эмил Райкович: «Есть большая вероятность, что ЦСКА возьмет чемпионство. Это будет частично и мой успех»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Эмил Райкович Баскетбол

Эмил Райкович рассказал о своей отставке.

ЦСКА сменил тренера в преддверии плей-офф.

«В самый важный период для нас и для меня играть с теми парнями, которые у нас были, было непростой задачей. Мы сталкивались с проблемами во всех матчах, и это было особенно тяжело во втором этапе, где мы проигрывали там, где могли выигрывать.
И главной проблемой для руководства было то, как мы играли на заключительном отрезке.
После игры с УНИКСом стало очевидно, что руководство хочет пойти на эту перемену. Мне было сказано, что они хотели бы пойти в другом направлении. Я бы никогда не сдался, боролся бы до конца. Но в конце концов это решение президента.
Команда готова физически, тактически. Так что есть большая вероятность, что ЦСКА возьмёт чемпионство. Согласен с тем, что в настоящий момент смена тренера может придать им эту искру, моментум, который разбудит всех. Не буду прикидываться скромным и скажу, что это будет частично и мой успех.
Я сразу же получил предложения. Вчера их поступило три. Они из Европы. Но я не в той ситуации, когда должен сразу же приступить к работе», – рассказал бывший тренер ЦСКА.

Новым главным тренером армейцев стал Андреас Пистиолис, контракт которого рассчитан до конца нынешнего сезона.

45-летний греческий специалист вернулся в ЦСКА, где работал почти восемь сезонов в качестве ассистента Димитриса Итудиса.

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4 комментария
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Мало кто из тренеров ЦСКА мог говорить по-русски, Райковичу респект.
+2
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Ответ zbd
Мало кто из тренеров ЦСКА мог говорить по-русски, Райковичу респект.
Итудис говорил по русски.
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Только ЦСКА его не возьмёт
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Ответ jxx6d77ydn
Итудис говорил по русски.
Пару слов слышал за все время.
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