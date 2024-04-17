Мело Тримбл о назначении Андреаса Пистиолиса: «Был в схожей ситуации с этим же тренером, когда играл в Турции»
Мело Тримбл прокомментировал назначение Андреаса Пистиолиса.
«Конечно, это риск, учитывая, что скоро конец сезона и всего неделя до первой игры плей-офф против «Енисея».
Я был в схожей ситуации с этим же тренером, когда играл в Турции. В общем, ничего нового. Энергия, с которой тренер сегодня пришел, мне знакома», – сказал разыгрывающий ЦСКА.
Греческий специалист на этой неделе вернулся в ЦСКА, сменив Эмила Райковича на посту главного тренера.