Мело Тримбл о назначении Андреаса Пистиолиса: «Был в схожей ситуации с этим же тренером, когда играл в Турции»

Теги ЦСКА Баскетбол - видео Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Мело Тримбл Баскетбол

Мело Тримбл прокомментировал назначение Андреаса Пистиолиса.

«Конечно, это риск, учитывая, что скоро конец сезона и всего неделя до первой игры плей-офф против «Енисея».

Я был в схожей ситуации с этим же тренером, когда играл в Турции. В общем, ничего нового. Энергия, с которой тренер сегодня пришел, мне знакома», – сказал разыгрывающий ЦСКА.

Греческий специалист на этой неделе вернулся в ЦСКА, сменив Эмила Райковича на посту главного тренера.

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