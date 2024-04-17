Андреас Пистиолис: «Такое ощущение, что я и не покидал Москву»

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Андреас Пистиолис поделился ощущениями от возвращения в ЦСКА.

«Если хочешь делать что-то значимое, ты должен брать на себя непростые задачи. Я знаю клуб, игроков. Понимаю, что все возможно. Это большой вызов и шанс для меня.

Такое ощущение, что я и не покидал Москву. Приехав обратно, почувствовал себя словно дома.

К сожалению, у меня еще не было времени поговорить со всеми игроками. Поэтому в планах пообщаться с каждым лично», – сказал новый главный тренер ЦСКА.

Греческий специалист на этой неделе вернулся в клуб, сменив Эмила Райковича на посту главного тренера. Пистиолис работал в ЦСКА почти восемь сезонов в качестве ассистента Димитриса Итудиса.

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