Стив Керр: «Не думаю, что сейчас для нашей команды имеет смысл огромная платежная ведомость»

Стив Керр заявил, что летом «Уорриорз» предстоит принять много решений.

«Не думаю, что сейчас для нашей команды имеет смысл огромная платежная ведомость. Бывают моменты, когда можно тратить такие большие деньги на команду, которая не вышла в плей-офф. Нам предстоит принять много решений и ответить на множество вопросов.

Все вопросы связаны с тем, что делать дальше. Не только в этом году, но и в последующие годы. Что это значит для нашей команды? Каким будет переход? Можем ли мы совершить какие-то сделки, чтобы стать претендентами на чемпионство?

А если их нет, то что это значит? Опираемся ли мы на наших молодых ребят? Все это нам предстоит обсудить летом», – сказал главный тренер « ».