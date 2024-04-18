Стив Керр: «Не думаю, что сейчас для нашей команды имеет смысл огромная платежная ведомость»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Баскетбол

Стив Керр заявил, что летом «Уорриорз» предстоит принять много решений.

«Не думаю, что сейчас для нашей команды имеет смысл огромная платежная ведомость. Бывают моменты, когда можно тратить такие большие деньги на команду, которая не вышла в плей-офф. Нам предстоит принять много решений и ответить на множество вопросов.

Все вопросы связаны с тем, что делать дальше. Не только в этом году, но и в последующие годы. Что это значит для нашей команды? Каким будет переход? Можем ли мы совершить какие-то сделки, чтобы стать претендентами на чемпионство?

А если их нет, то что это значит? Опираемся ли мы на наших молодых ребят? Все это нам предстоит обсудить летом», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».

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32 комментария
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Ответ Я из Ленинграда.
... Назовёте -какой нужен...? Аргументированно.
исходя из посыла - не дорогой
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Ответ leon01
Стив при отсутствие Майерса и твоей правой руки Брауна ты оказался физруком с огромной зарплатой. Ты был растерян, не нашёл правильных решений и даже с этими игроками ГСв должен был быть в плове
Вывод крайне посредственный, у ГСВ набор игроков не вывозит классическую игру ГСВ и дело не в Брауне. Даже если бы Керр был глупым физруком (что однозначно не так учитывая каким он был игроком и какой есть тренер) за столько лет он бы уж точно срисовать наработки Брауна (а это прям точно что Браун там все придумал, а не наоборот? Или не они вместе?), глаза пора разуть уже наконец, у ГСВ крайне посредственный состав, с которым очень тяжело за что-то бороться, но это закономерно, время пришло, в том и фишка американских лиг чтобы не было никакой монополии, должен быть цикл, их цикл кончился, главное чтобы перестройка не слишком затянулась.
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Ответ Don Pihot
Ну и Стив. Еще вчера заливал, что Томпсон должен остаться, Крис Пол должен остаться
а вечером встретился с Лэйкобом
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Ответ Don Pihot
Ну и Стив. Еще вчера заливал, что Томпсон должен остаться, Крис Пол должен остаться
Ну что значит «должны»? Он сказал, что хотел бы, чтобы они остались, но не все от его желания зависит. Я хочу ездить на Мазератти, но мне нужно принять решение (не в его пользу).
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+16
Такой дорогой тренер тоже не нужен.
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+15
Ответ Лиллард унижатель!
Такой дорогой тренер тоже не нужен.
не переживай его в платёжке нет)
+12
-1
+11
Стив при отсутствие Майерса и твоей правой руки Брауна ты оказался физруком с огромной зарплатой. Ты был растерян, не нашёл правильных решений и даже с этими игроками ГСв должен был быть в плове
+20
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+9
Ответ leon01
Стив при отсутствие Майерса и твоей правой руки Брауна ты оказался физруком с огромной зарплатой. Ты был растерян, не нашёл правильных решений и даже с этими игроками ГСв должен был быть в плове
да причем тут керр, если звёзды Клэй и виг не просто играют хуже 7-8го игрока Сакраменто, но и просто деструктивны?
это не не Керр мажет из под кольца за них.
+9
-1
+8
К сожалению, иль к счастью, будет распродажа
+7
-1
+6
Ответ Лиллард унижатель!
Такой дорогой тренер тоже не нужен.
... Назовёте -какой нужен...? Аргументированно.
+9
-7
+2
Стив Керр: «Не думаю, что сейчас для нашей команды имеет смысл огромная платежная ведомость»

Никто не думает, что платёжная ведомость имеет смысл. Кроме тех, кто эту ведомость оплачивает...
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+2
Уиггинс, Томпсон и Пол. Думаю из этих троих остаться должен только один, если только Клэй не согласится играть за небольшие деньги. Хороший сезон от Муди, Куминги, Подземски и Джексон-Дэвиса позволяет надеяться, что расставание с ветеранами может пройти безболезненно.
+3
-1
+2
Ну и Стив. Еще вчера заливал, что Томпсон должен остаться, Крис Пол должен остаться
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Ответ Куприн
Уиггинс, Томпсон и Пол. Думаю из этих троих остаться должен только один, если только Клэй не согласится играть за небольшие деньги. Хороший сезон от Муди, Куминги, Подземски и Джексон-Дэвиса позволяет надеяться, что расставание с ветеранами может пройти безболезненно.
Учитывая, что контракт Клэя закончился, а у Пола он не гарантированный, выбор очевидный. Не потому что, Уиггинс лучший из этой тройки, а потому что скинуть его контракт наиболее проблематично.
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Напрямую как есть он сейчас не может сказать. Слишком важное межсезонье впереди, чтобы карты в апреле раскрывать. Карри все ещё в команде, все ещё может быть 1-2 звездой команды, поэтому клуб обязан пересобраться и дать ему шанс
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Ответ Я из Ленинграда.
... А фамилия у него есть?
Камон летс го
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Ответ Казбек Бимбасов
Вывод крайне посредственный, у ГСВ набор игроков не вывозит классическую игру ГСВ и дело не в Брауне. Даже если бы Керр был глупым физруком (что однозначно не так учитывая каким он был игроком и какой есть тренер) за столько лет он бы уж точно срисовать наработки Брауна (а это прям точно что Браун там все придумал, а не наоборот? Или не они вместе?), глаза пора разуть уже наконец, у ГСВ крайне посредственный состав, с которым очень тяжело за что-то бороться, но это закономерно, время пришло, в том и фишка американских лиг чтобы не было никакой монополии, должен быть цикл, их цикл кончился, главное чтобы перестройка не слишком затянулась.
- если состав посредственный, с каких дел на него 400 млн тратим?

- что есть «классическая игра гсв»? Не дело ли это тренера, адаптироваться под новые реалии, а не тянуть лямку 10-летней давности?
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Ответ Analjinn
Безусловно - на минималку останутся.
Ну по 10-12 м - будет им норм
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Ответ Don Pihot
Ну и Стив. Еще вчера заливал, что Томпсон должен остаться, Крис Пол должен остаться
Безусловно - на минималку останутся.
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Ответ Дмитрий Куркаев
Наверняка, просто мы её пока можем даже не знать, как не знали фамилий Удоки и тем более Маззулы. Примерно любой качественный ассистент, умеющий в развитие молодежи, будет полезнее Керра сейчас. А Керру на пенсию на ESPN, чтобы флер чемпионств не особо успеть сбить хреновой работой в других клубах.
... А кто определяет качественный не качественный. Лейкоб , точно лучше нас с Вами знает Керра... И мне интересно будет почитать Ваше мнение , если у Бостона пойдёт что-нибудь не так... Это наверное, будет выглядеть смешно, но я не удивлюсь, если Керр, станет одновременно генменеджеом, или каким-то президентом... Вместо Хави ассистента -брата(по Вашей логике).
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- а как им было не тратить? Не давать контракты Грину и Томпсону? Тогда их сожрали бы болелы, а может и Стеф бы не захотел играть без своих братишек

- классическая игра ГСВ это очень сильная защита и море заслонов с кучей бросков, так они и выиграли все свои титулы, только всем лидерам далеко за 30, а молодежь слабая и не вывозит. Это и есть слабый ростер
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- а как им было не тратить? Не давать контракты Грину и Томпсону? Тогда их сожрали бы болелы, а может и Стеф бы не захотел играть без своих братишек

- классическая игра ГСВ это очень сильная защита и море заслонов с кучей бросков, так они и выиграли все свои титулы, только всем лидерам далеко за 30, а молодежь слабая и не вывозит. Это и есть слабый ростер
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тонкий намёк Клэю
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Ну все. Томсону не насыпят гору бабла?
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