Брэндин Подземски: «В следующем сезоне постараюсь снять нагрузку со Стефа и Дрэймонда»

Новичок «Уорриорз» Брэндин Подземски рассказал о планах на лето.

21-летний защитник планирует выступить в Летней лиге , чтобы лучше подготовиться к новой роли, которая будет у него в следующем сезоне.

«Естественно, моя роль в команде будет расти. Думаю, что мяч будет в моих руках немного чаще и я буду более эффективен, пытаясь снять нагрузку со Стефа и .

Как остальные наши ребята могут повлиять на ситуацию? Я думаю, что много раз, когда мы выходили на матчи, которые имели важное значение или нам очень нужно было побеждать, мы просто полагались на », – сказал защитник «Уорриорз».