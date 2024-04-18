Брэндин Подземски: «В следующем сезоне постараюсь снять нагрузку со Стефа и Дрэймонда»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Летняя лига НБА Дрэймонд Грин Брэндин Подземски Баскетбол

Новичок «Уорриорз» Брэндин Подземски рассказал о планах на лето.

21-летний защитник планирует выступить в Летней лиге НБА, чтобы лучше подготовиться к новой роли, которая будет у него в следующем сезоне.

«Естественно, моя роль в команде будет расти. Думаю, что мяч будет в моих руках немного чаще и я буду более эффективен, пытаясь снять нагрузку со Стефа и Дрэймонда.

Как остальные наши ребята могут повлиять на ситуацию? Я думаю, что много раз, когда мы выходили на матчи, которые имели важное значение или нам очень нужно было побеждать, мы просто полагались на Стефа», – сказал защитник «Уорриорз».

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8 комментариев
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и полностью разгрузить Томпсона
+35
0
+35
Брендин - одно из немногих светлых пятен для ГСВ в этом сезоне, есть голова и старание, остальное, думаю, подтянет
+21
0
+21
Ответ H82W8
Брендин - одно из немногих светлых пятен для ГСВ в этом сезоне, есть голова и старание, остальное, думаю, подтянет
Я бы сказал очень светлое пятно)
+19
0
+19
вот к кудрявому претензий нет.
+7
0
+7
Ответ Daff Rogers
и полностью разгрузить Томпсона
в команде всё прекрасно понимают про Клэя
+1
0
+1
Разгрузи Грина так, чтобы он вообще не играл....)))
+1
-1
0
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