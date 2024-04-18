Брэндин Подземски: «В следующем сезоне постараюсь снять нагрузку со Стефа и Дрэймонда»
Новичок «Уорриорз» Брэндин Подземски рассказал о планах на лето.
21-летний защитник планирует выступить в Летней лиге НБА, чтобы лучше подготовиться к новой роли, которая будет у него в следующем сезоне.
«Естественно, моя роль в команде будет расти. Думаю, что мяч будет в моих руках немного чаще и я буду более эффективен, пытаясь снять нагрузку со Стефа и Дрэймонда.
Как остальные наши ребята могут повлиять на ситуацию? Я думаю, что много раз, когда мы выходили на матчи, которые имели важное значение или нам очень нужно было побеждать, мы просто полагались на Стефа», – сказал защитник «Уорриорз».