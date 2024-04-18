Джонатан Куминга о возможном продлении с «Голден Стэйт»: «Даже не задумывался об этом»

«Голден Стэйт» может предложить продление Джонатану Куминге этим летом.

рассказал о своем месте в команде и ближайшем будущем.

21-летний форвард подходит к последнему году по своему контракту, по которому заработает 7,6 миллионов долларов. Обычно переговоры о продлении начинаются в октябре.

«Ого, даже не думал об этом. Этим будет заниматься мой агент. Я сосредоточусь на разуме и теле и не буду отвлекаться на все остальное.

Мне все нравится в «Уорриорз».

Иногда люди не знают друг друга, пока не поговорят. Не понимают, что у тебя на уме. Я не знал, что думают тренеры, пока не задал им вопросы, так же как вы сейчас спрашиваете у меня.

В этом году это было главным. Научиться находить способы коммуникации с коллегами и тренерами», – заявил Куминга.

« » закончил выступление в сезоне-2023/24, уступив « » в матче плей-ин.

Куминга провел 74 матча, набирая 16,1 очка, 4,8 подбора и 2,2 передачи в среднем.