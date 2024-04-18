Клэй Томпсон о чемпионских перстнях: «Хотел бы выигрывать снова. Было бы здорово взять еще один на большой палец»
Клэй Томпсон рассказал о ближайших планах.
«Конечно, хочется выигрывать. Сделать это снова. Было бы здорово взять еще один на большой палец. Думаю, это вполне возможно. Потребуются титанические усилия. В остальном, нужно подумать, что именно мне нужно в последние годы карьеры.
Становится грустно, когда не идет бросок. Мне кажется, что в этом году я был лучше. Старался работать над языком тела, думать за пределами статистики. Выражать свою любовь к игре и мотивацию.
Я бы хотел остаться частью «Уорриорз» до конца.
Пока не думал о будущем, потому что мне нужно переосмыслить этот сезон, его взлеты и падения. Но мы сделали все, что могли. И выиграли столько игр, сколько могли.
Я не собираюсь планировать завершение карьеры. Это происходит само собой, естественным образом», – заключил защитник «Голден Стэйт».
«Уорриорз» закончили выступление в сезоне-2023/24, уступив «Сакраменто» в матче плей-ин (94:118).
Контракт Клэя Томпсона подходит к завершению.
Бросок стал лучше в этом году (нет )
Попыток стало много, много хироболлов и сквозняков. В этих бросках читалось «я могу , я еще не закончился», но чаще это были промахи . Финальный гвоздь сезона -игра с Сокраменто с 0 из 12
за небольшие деньги они его, конечно, переподпишут, но устроит ли Клэя такой вариант
Минус зп Пола и Томпсона и вокруг Карри ещё можно построить клнтертендера