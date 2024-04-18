Клэй Томпсон о чемпионских перстнях: «Хотел бы выигрывать снова. Было бы здорово взять еще один на большой палец»

Клэй Томпсон рассказал о ближайших планах.

«Конечно, хочется выигрывать. Сделать это снова. Было бы здорово взять еще один на большой палец. Думаю, это вполне возможно. Потребуются титанические усилия. В остальном, нужно подумать, что именно мне нужно в последние годы карьеры.

Становится грустно, когда не идет бросок. Мне кажется, что в этом году я был лучше. Старался работать над языком тела, думать за пределами статистики. Выражать свою любовь к игре и мотивацию.

Я бы хотел остаться частью «Уорриорз» до конца.

Пока не думал о будущем, потому что мне нужно переосмыслить этот сезон, его взлеты и падения. Но мы сделали все, что могли. И выиграли столько игр, сколько могли.

Я не собираюсь планировать завершение карьеры. Это происходит само собой, естественным образом», – заключил защитник « ».

«Уорриорз» закончили выступление в сезоне-2023/24, уступив « » в матче плей-ин (94:118).

Контракт Клэя Томпсона подходит к завершению.