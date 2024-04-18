Клэй Томпсон о чемпионских перстнях: «Хотел бы выигрывать снова. Было бы здорово взять еще один на большой палец»

Теги возможные переходы Голден Стэйт Сакраменто НБА Клэй Томпсон НБА плей-ин Баскетбол

Клэй Томпсон рассказал о ближайших планах.

«Конечно, хочется выигрывать. Сделать это снова. Было бы здорово взять еще один на большой палец. Думаю, это вполне возможно. Потребуются титанические усилия. В остальном, нужно подумать, что именно мне нужно в последние годы карьеры.

Становится грустно, когда не идет бросок. Мне кажется, что в этом году я был лучше. Старался работать над языком тела, думать за пределами статистики. Выражать свою любовь к игре и мотивацию.

Я бы хотел остаться частью «Уорриорз» до конца.

Пока не думал о будущем, потому что мне нужно переосмыслить этот сезон, его взлеты и падения. Но мы сделали все, что могли. И выиграли столько игр, сколько могли.

Я не собираюсь планировать завершение карьеры. Это происходит само собой, естественным образом», – заключил защитник «Голден Стэйт».

«Уорриорз» закончили выступление в сезоне-2023/24, уступив «Сакраменто» в матче плей-ин (94:118).

Контракт Клэя Томпсона подходит к завершению.

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19 комментариев
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По моему Клэю нужно переосмыслить что время его подходит к концу и если он хочет быть полезен команде с чемпионскими амбициями , то должен принять роль запасного .
Бросок стал лучше в этом году (нет )
Попыток стало много, много хироболлов и сквозняков. В этих бросках читалось «я могу , я еще не закончился», но чаще это были промахи . Финальный гвоздь сезона -игра с Сокраменто с 0 из 12
+29
-3
+26
Ответ melmi
По моему Клэю нужно переосмыслить что время его подходит к концу и если он хочет быть полезен команде с чемпионскими амбициями , то должен принять роль запасного . Бросок стал лучше в этом году (нет ) Попыток стало много, много хироболлов и сквозняков. В этих бросках читалось «я могу , я еще не закончился», но чаще это были промахи . Финальный гвоздь сезона -игра с Сокраменто с 0 из 12
Он даже в роли запасного будет для контендера минусовым игроком. Все эти игроки, которые когда то играли, но потом деградировали, как правило только тянут команду вниз. Проще взять молодое здоровое дерево из Г-лиги, чем такого игрока.
+18
-6
+12
К сожалению самое отвратительное это видеть его защиту. Не в броске дело если по сезону процент нормальный как у большинства игроков нба, просто не выдающийся. А вот защита хуже чем у Криса Пола в его возрасте. Я логику то понимаю, типо забьем больше чем пропустим, но неадекватность в том что он не видит, что это больше не работает. Так упрись в защите из принципа и работай до конца, до травы если такова судьба и завершения карьеры и уйди достойно. Но он выбрал все как по выдуманной цитате "кто выбирая между войной и позором, выбирает позор, тот получает и войну, и позор". А все то ли ради бабок, то ли ради амбиций и это не вызывает никакой симпатии
+5
0
+5
Он всегда накурен?
+7
-4
+3
Ответ melmi
По моему Клэю нужно переосмыслить что время его подходит к концу и если он хочет быть полезен команде с чемпионскими амбициями , то должен принять роль запасного . Бросок стал лучше в этом году (нет ) Попыток стало много, много хироболлов и сквозняков. В этих бросках читалось «я могу , я еще не закончился», но чаще это были промахи . Финальный гвоздь сезона -игра с Сокраменто с 0 из 12
0 из 10.
+4
-2
+2
Для начала было бы неплохо забрасывать четыре из четырех пальцев, а потом уже думать о пятом
+1
0
+1
зато легко проверить в межсезонье, как он действительно "хотел остаться частью «Уорриорз» до конца"
за небольшие деньги они его, конечно, переподпишут, но устроит ли Клэя такой вариант
+1
0
+1
Думать нужно не только в межсезонье, но и во время игры, особенно, когда она у тебя не идёт и после бросков мяч не летит в корзину. Иной игрок сам попросит замену, если тренер тупит и держит на площадке длительное время с такой игрой. Мало того, что не идёт бросок, так с упорством достойного лучшего применения, продолжает бросать с таким же "успехом". Сколько потерь мяча, в защите нет отдачи и т.д. Мечтать о пятом перстне не запретишь, но выводы надо делать правильные в сложившейся ситуации.
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Ответ Андриан Безруких
Жаль, что нельзя выключить в ленте новости про Голден Стейт
Я бежала за вами три квартала, чтобы сказать как вы мне безразличны
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Ответ SopTecret
ты с 4 перстнями на 4 пальцах в кольцо попасть не можешь, чувак. если пятый надеть, то вообще будет швах
ну они все таки золотые и тянут руку вниз отсюда и бросок просел 😂
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Ответ zippa
Я не понимаю чем Клей может быть полезен контендеру. Если только не случится чудо и вернёт форму 15-18 годов. А чудес то не бывает. Травмы, возраст, общая усталость команды от самой себя. Я думаю надо выбирать наилучшее предложение по деньгам и уходить.
в Детройт его надо на измученного Каннингема разменять с доплатой - будет легендой 😂 правда пальцы уже не сможет показывать
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Ответ Док Аксель
Думать нужно не только в межсезонье, но и во время игры, особенно, когда она у тебя не идёт и после бросков мяч не летит в корзину. Иной игрок сам попросит замену, если тренер тупит и держит на площадке длительное время с такой игрой. Мало того, что не идёт бросок, так с упорством достойного лучшего применения, продолжает бросать с таким же "успехом". Сколько потерь мяча, в защите нет отдачи и т.д. Мечтать о пятом перстне не запретишь, но выводы надо делать правильные в сложившейся ситуации.
это менталочка - ее не так легко исправить - это примерно на уровне подсознания - типа если не залетает несколько раз подряд то все равно залетит на 10-й раз - но это так не работает к сожалению.
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Ответ melmi
По моему Клэю нужно переосмыслить что время его подходит к концу и если он хочет быть полезен команде с чемпионскими амбициями , то должен принять роль запасного . Бросок стал лучше в этом году (нет ) Попыток стало много, много хироболлов и сквозняков. В этих бросках читалось «я могу , я еще не закончился», но чаще это были промахи . Финальный гвоздь сезона -игра с Сокраменто с 0 из 12
да это была "эпичная" игра - могу ошибаться но это худшая его игра во всей карьере
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Главное на безымянном уже есть
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Жаль, что нельзя выключить в ленте новости про Голден Стейт
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Соглашайся на 4 ляма в год как Уэсбрук и оставайся в ГСВ.
Минус зп Пола и Томпсона и вокруг Карри ещё можно построить клнтертендера
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ты с 4 перстнями на 4 пальцах в кольцо попасть не можешь, чувак. если пятый надеть, то вообще будет швах
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Я не понимаю чем Клей может быть полезен контендеру. Если только не случится чудо и вернёт форму 15-18 годов. А чудес то не бывает. Травмы, возраст, общая усталость команды от самой себя. Я думаю надо выбирать наилучшее предложение по деньгам и уходить.
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