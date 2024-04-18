Деджонте Мюррэй: «Я хочу защищаться. Это вопрос гордости. Но нужно следовать плану»

Деджонте Мюррэй прокомментировал причины поражения от «Чикаго».

«План был сдваиваться на . Как игроки, вы уважаете своих тренеров и следуете плану. Мы сдваивались на Демаре, и это придавало уверенности другим их парням. А мы в . Жаль, что они не промахивались. Жаль, что им удалось набраться уверенности. Но это НБА, они стараются, они здесь не просто так. А мы сдваиваемся на одном из их игроков весь матч. Им нужно только попасть свои броски, и они это сделали.

Как только их парни получали мяч – у них была возможность для броска или прямой путь к корзине. А нам приходилось размениваться по всей площадке, на этом все и заканчивалось.

Я хочу защищаться против оппонентов. Это вопрос гордости, того, как я воспитан. Но нужно следовать плану на игру, а план был такой.

Ты либо выигрываешь, либо проигрываешь. Мы не дотянули», – пояснил защитник «Атланты».

«Хокс» проиграли «Буллз» 116:131 в матче плей-ин и закончили выступление в сезоне-2023/24.