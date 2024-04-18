Деджонте Мюррэй: «Я хочу защищаться. Это вопрос гордости. Но нужно следовать плану»

Теги Атланта Чикаго НБА Демар Дерозан Деджонте Мюррэй НБА плей-ин Баскетбол

Деджонте Мюррэй прокомментировал причины поражения от «Чикаго».

«План был сдваиваться на Демаре Дерозане. Как игроки, вы уважаете своих тренеров и следуете плану. Мы сдваивались на Демаре, и это придавало уверенности другим их парням. А мы в НБА. Жаль, что они не промахивались. Жаль, что им удалось набраться уверенности. Но это НБА, они стараются, они здесь не просто так. А мы сдваиваемся на одном из их игроков весь матч. Им нужно только попасть свои броски, и они это сделали.

Как только их парни получали мяч – у них была возможность для броска или прямой путь к корзине. А нам приходилось размениваться по всей площадке, на этом все и заканчивалось.

Я хочу защищаться против оппонентов. Это вопрос гордости, того, как я воспитан. Но нужно следовать плану на игру, а план был такой.

Ты либо выигрываешь, либо проигрываешь. Мы не дотянули», – пояснил защитник «Атланты».

«Хокс» проиграли «Буллз» 116:131 в матче плей-ин и закончили выступление в сезоне-2023/24.

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8 комментариев
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Ответ lolik008
Объясните мне, пожалуйста, почему Трей Янга считают игроком, достойным крупного контракта и стартовой позиции разыгрывающего? Человек абсолютно не хочет/не умеет защищаться, при этом в нападении он не на звездном и даже не на хорошем уровне. Человек бездумно шмаляет и все
25 очков и 11 передач у Янга по сезону. Вместе с Халибертоном лучший ассистент НБА. Иными словами, он генерирует каждый матч порядка полусотни очков для команды.
Какие цифры Янгу нужно показывать, чтобы выйти хотя бы на "хороший уровень нападения" по меркам lolik008?
+8
-2
+6
Объясните мне, пожалуйста, почему Трей Янга считают игроком, достойным крупного контракта и стартовой позиции разыгрывающего? Человек абсолютно не хочет/не умеет защищаться, при этом в нападении он не на звездном и даже не на хорошем уровне. Человек бездумно шмаляет и все
+8
-4
+4
Ответ lolik008
Объясните мне, пожалуйста, почему Трей Янга считают игроком, достойным крупного контракта и стартовой позиции разыгрывающего? Человек абсолютно не хочет/не умеет защищаться, при этом в нападении он не на звездном и даже не на хорошем уровне. Человек бездумно шмаляет и все
А кто из ПГ защищается сейчас на должном уровне ? А вот на счёт атаки я бы поспорил, Трей хорош, и он это показывал в плей-офф и в регулярке, видение площадки и задействование партнеров у него есть, Трея бы в Сперс, вот тогда было бы интересно)
+5
-2
+3
Ответ Мурзин Ринат
А кто из ПГ защищается сейчас на должном уровне ? А вот на счёт атаки я бы поспорил, Трей хорош, и он это показывал в плей-офф и в регулярке, видение площадки и задействование партнеров у него есть, Трея бы в Сперс, вот тогда было бы интересно)
Тот небольшой импакт что он вносит в нападение полностью нивелируется импотенцией в защите. С ним на паркете хоукс шли в конце второго десятка по оборонительному рейтингу, после его травмы влетели в топ-10
+7
-4
+3
Толстый намек на импотенцию тренерского штаба
+1
0
+1
большой привет Куину) Дежонте давай домой)
0
0
0
Ответ lolik008
Объясните мне, пожалуйста, почему Трей Янга считают игроком, достойным крупного контракта и стартовой позиции разыгрывающего? Человек абсолютно не хочет/не умеет защищаться, при этом в нападении он не на звездном и даже не на хорошем уровне. Человек бездумно шмаляет и все
в финал конференции ООН всё-таки не просто так выходил
0
0
0
Ответ Мурзин Ринат
А кто из ПГ защищается сейчас на должном уровне ? А вот на счёт атаки я бы поспорил, Трей хорош, и он это показывал в плей-офф и в регулярке, видение площадки и задействование партнеров у него есть, Трея бы в Сперс, вот тогда было бы интересно)
Деррик Уайт.
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