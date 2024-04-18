42 очка Коби Уайта помогли «Чикаго» выиграть у «Атланты»

«Хокс» закончили выступление в сезоне-2023/24 после проигрыша «Буллз».

« » одержал уверенную победу в игре плей-ин со счетом 131:116.

Лучшим в составе «Буллз» стал защитник . На его счету 42 очка (личный рекорд результативности), 9 подборов, 6 передач и 2 перехвата при 15 из 21 с игры, 3 из 7 трехочковых и 9 из 10 штрафных.

«Чикаго» встретится с « » в матче за восьмой посев в плей-офф.

«Хит» и «Буллз» встречались в такой же ситуации в сезоне-2022/23. В прошлый раз победа досталась «Майами» со счетом 102:91.