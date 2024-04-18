42 очка Коби Уайта помогли «Чикаго» выиграть у «Атланты»

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«Хокс» закончили выступление в сезоне-2023/24 после проигрыша «Буллз».

«Чикаго» одержал уверенную победу в игре плей-ин со счетом 131:116.

Лучшим в составе «Буллз» стал защитник Коби Уайт. На его счету 42 очка (личный рекорд результативности), 9 подборов, 6 передач и 2 перехвата при 15 из 21 с игры, 3 из 7 трехочковых и 9 из 10 штрафных. 

«Чикаго» встретится с «Майами» в матче за восьмой посев в плей-офф.

«Хит» и «Буллз» встречались в такой же ситуации в сезоне-2022/23. В прошлый раз победа досталась «Майами» со счетом 102:91.

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4 комментария
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у коби на сайте рост с прической или без указан?
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С первого сезона за ним поглядываю, рад, что матереет парень, с его отношением к делу может вырасти в большого игрока
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Симпатичный игрок, цепкий и быстрый, а главное зрелищный...))
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