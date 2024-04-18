Алекс Карузо получил серьезное растяжение связок левого голеностопа
Алекс Карузо скорее всего не сыграет в матче плей-ин против «Майами».
Защитник «Чикаго» получил серьезное растяжение связок левого голеностопа, после того как центровой «Буллз» Андре Драммонд наступил ему на ногу в победной игре с «Хокс» (131:116).
Карузо провел 17 минут на площадке, набрав 6 очков, 2 подбора, 2 передачи и 1 перехват.
Участие защитника в решающей игре за последнюю путевку в плей-офф в пятницу против «Майами» находится под вопросом.