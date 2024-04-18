Алекс Карузо получил серьезное растяжение связок левого голеностопа

Теги травмы Атланта Чикаго Майами НБА Андре Драммонд Алекс Карузо НБА плей-ин Баскетбол

Алекс Карузо скорее всего не сыграет в матче плей-ин против «Майами».

Защитник «Чикаго» получил серьезное растяжение связок левого голеностопа, после того как центровой «Буллз» Андре Драммонд наступил ему на ногу в победной игре с «Хокс» (131:116).

Карузо провел 17 минут на площадке, набрав 6 очков, 2 подбора, 2 передачи и 1 перехват.

Участие защитника в решающей игре за последнюю путевку в плей-офф в пятницу против «Майами» находится под вопросом.

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11 комментариев
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Драммонд уникальный тип конечно. Талантлив, и мог бы многого добиться, но уж больно тупой.
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-1
+26
Ответ Денис Храпунов
Драммонд уникальный тип конечно. Талантлив, и мог бы многого добиться, но уж больно тупой.
Родился не в ту эпоху. Эталонный центровой 80-ых.
+22
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+22
Вот это потеря. Карузо боец и в матчах на вылет нужен как никто другой.
+14
0
+14
Ответ frenemy
Не считая подборов, в чем его талант заключается?
Он в целом способен на площадке делать все что угодно. Но так и не довел ни один навык до элитного кроме как подборов. У него по началу был не плохой набор движений, даже бросок и мягкая кисть. Но работать над собой он видимо не захотел. По сути если взять нарезку его лучших моментов и движений, можно подумать что это смесь Йокича, Девиса, и Эмбида, но это если матчи не смотреть.
+8
0
+8
Здоровья ГОАТу.
+7
-1
+6
Большая потеря
+5
0
+5
Ответ Денис Храпунов
Драммонд уникальный тип конечно. Талантлив, и мог бы многого добиться, но уж больно тупой.
Не считая подборов, в чем его талант заключается?
+5
0
+5
Здоровья самое главное
+4
-1
+3
кабздец Чикаго - приплыли
+1
0
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скоро Драммонд всех своих там перекалечит, то на ногу наступает, то своих блокирует
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