Алекс Карузо получил серьезное растяжение связок левого голеностопа

Алекс Карузо скорее всего не сыграет в матче плей-ин против «Майами».

Защитник « » получил серьезное растяжение связок левого голеностопа, после того как центровой «Буллз» наступил ему на ногу в победной игре с «Хокс» (131:116).

провел 17 минут на площадке, набрав 6 очков, 2 подбора, 2 передачи и 1 перехват.

Участие защитника в решающей игре за последнюю путевку в плей-офф в пятницу против « » находится под вопросом.